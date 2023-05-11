Dolar
19.56
Euro
21.38
Altın
2,034.66
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,777.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler Dörtyol Meydan'da halka hitap ediyor
logo
Dünya

AB: Türkiye'nin AGİT heyetini seçim gözlemi için davet etmesini memnuniyetle karşıladık

AB, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri yakından izlediklerini, Türk yetkililerin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) gözlem için heyet davet etmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Selen Temizer  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
AB: Türkiye'nin AGİT heyetini seçim gözlemi için davet etmesini memnuniyetle karşıladık

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, bir Yunan gazetecinin 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından AB'nin Türkiye ile ilişkilerle ilgili beklentisini sorması üzerine "Türkiye, AB için birçok farklı açılardan kilit bir ortak ve ülkedeki seçimleri çok yakından takip ediyoruz." dedi.

"Bu bizim için önemli. Yaklaşan seçimlerin şeffaf ve kapsayıcı olmasını bekliyoruz." ifadesini kullanan Stano, AB'nin Türkiye'ye gözlem misyonu gönderip göndermeyeceği sorusu üzerine AGİT üyesi olan ülkelerdeki seçimlere bu tür bir ekip gönderilmediğini söyledi.

Stano, "Türkiye'nin AGİT'in bünyesinde yer alan Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisini (ODIHR) seçimde gözlem için davet etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu önemli bir adım çünkü Türk yetkililerin seçimlerin şeffaflığını garanti altına almak için istekliliğini gösteriyor." diye konuştu.

AGİT gözlem heyetinin çalışmaları

Türk resmi makamların daveti üzerine ODIHR, 29 Mart'ta seçim gözlem heyeti görevlendirmişti.

Türkiye genelinde 7 Nisan'da göreve başlayan misyon, seçimlerin ertesi günü ön bulguları ve sonuçları basın toplantısında sunacak, seçimlerden birkaç ay sonra da tüm seçim sürecini değerlendiren ve tavsiye içeren nihai rapor yayımlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hasta seçmenler 14 Mayıs'ta hasta nakil araçları ve ambulanslarla sandıklara götürülecek
MSB: "Tahıl Girişimi"nin çalışmalarının devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır
İçişleri Bakanı Soylu: 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Deprem bölgesinde 1824 çocuğumuzu ailelerine teslim ettik

Benzer haberler

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna, henüz kazanmadı ama Rusya bu savaşı çoktan kaybetti

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna, henüz kazanmadı ama Rusya bu savaşı çoktan kaybetti

AB: Türkiye'nin AGİT heyetini seçim gözlemi için davet etmesini memnuniyetle karşıladık

Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim temennimiz tahıl anlaşmasının uzatılması

RTÜK, seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalarda bulundu

RTÜK, seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalarda bulundu
Türkiye'nin kredi risk primi 500 puanın altına geriledi

Türkiye'nin kredi risk primi 500 puanın altına geriledi
Bölücü terör örgütüne yönelik "Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonları başladı

Bölücü terör örgütüne yönelik "Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonları başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet