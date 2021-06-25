Euro
10.40
Dolar
8.69
BIST 100
1,405.10
Altın
1,789.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Dünya

AB, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için 3 milyar avro bütçe ayıracak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin desteklenmesi amacıyla 2024'e kadar 3 milyar avroluk bütçe ayıracağını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 25.06.2021
AB, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için 3 milyar avro bütçe ayıracak

Brüksel

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB dönem başkanı Portekiz'in Başbakanı Antonio Costa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkilerin ve bu kapsamda Suriyelilerin durumunun görüşüldüğünü aktaran von der Leyen, "Milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi ve Ürdün ile Lübnan gibi bölgedeki diğer ortakları desteklemeye devam edeceğimizi açıkça söylemiştik." dedi.

Von der Leyen, yükün büyük çoğunluğunun bölgenin üzerinde olduğunu, sığınmacıları korumak ve ev sahiplerini desteklemenin Avrupa'nın ortak çıkarına olduğunu söyledi. Geçmişte destek verdiklerini, gelecekte bunun devam edeceğini vurgulayan von der Leyen, şunları söyledi:

"Türkiye'deki mültecileri desteklemek için 2024'e kadar ilave olarak 3 milyar avro ayırmayı planlıyoruz. Bu para tamamen AB bütçesinden gelecek ve mültecilerin sosyo ekonomik desteklenmesinde kullanılacak. Artık sadece acil yardım kalemleri olmayacak. Çünkü Suriyeliler yıllardır bu bölgede yaşıyor ve gelecek yıllar için bir perspektife ihtiyaçları var. Ek olarak Türkiye'yi doğu sınırında göç yönetimi konusunda destekleyeceğiz. Aynı zamanda AB Komisyonu, Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeliler için 2024'e kadar 2,2 milyar avro sağlayacak. AB üyelerini daha fazla finansman sağlamaya davet ettik."

AB liderlerinin bu paketi desteklediği bilgisini veren von der Leyen, AB Komisyonu'nun şimdi resmi yasal teklifi hazırlayacağını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 2 milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya Sağlık Bakanı Spahn halkı Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı
İsrail'de Delta varyantının yayılması nedeniyle kapalı alanlarda maske zorunluluğu yeniden getirildi
Kovid-19 aşılarının üçte birinden fazlası haziranda uygulandı
Sağlık Bakanı Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Benzer haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul'la ilgili merak edilen konuları raporunda cevapladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul'la ilgili merak edilen konuları raporunda cevapladı

AB, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için 3 milyar avro bütçe ayıracak

MSB kaynaklarından "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" iddiasına yalanlama

Dışişleri Bakanlığı: AB Zirvesi’nde kabul edilen kararlar beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır

Dışişleri Bakanlığı: AB Zirvesi’nde kabul edilen kararlar beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır
AB Liderler Zirvesi'nde ekonomik konular görüşülecek

AB Liderler Zirvesi'nde ekonomik konular görüşülecek
Avrupa'da uyuşturucu tüketiminde Hollanda ve İsviçre başı çekiyor

Avrupa'da uyuşturucu tüketiminde Hollanda ve İsviçre başı çekiyor