Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Türkiye Delegasyonundan Avrupa Günü mesajı için Erdoğan'a teşekkür

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Tevfik Durul   | 09.05.2020
AB Türkiye Delegasyonundan Avrupa Günü mesajı için Erdoğan'a teşekkür

Ankara

AB Türkiye Delegasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Ekselansları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, AB Günü mesajını aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonuna gönderdiği tebrik mesajında, "Şimdiye kadar ülkemize pek çok konuda ayrımcı ve dışlayıcı tutum takınan AB'nin artık hepimizin aynı gemide olduğunu anladığını umuyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

9 Mayıs Avrupa Günü için dijital kutlama programı

Öte yandan AB Türkiye Delegasyonu, Youtube kanalı üzerinden yaptığı canlı yayın ve düzenlediği çevrim içi etkinliklerle AB Günü'nü kutladı.

Programda, bu gün dolayısıyla mesajını paylaşan AB Başkanı Kaymakcı, Türkiye'nin, AB'ye aday ülke ilan edildiği 1999'dan bu yana AB Günü'nün kutlandığını söyledi.

Türkiye'nin coğrafyası, tarihi, ekonomisi, ticareti, sporu ve sanatıyla Avrupa'nın geçmişinde yer aldığı gibi geleceğinde de yer alacağına işaret eden Kaymakcı, "Avrupa'nın geleceğinde yer almak demek, AB'ye tam üyelik demektir. Türkiye, önümüzdeki dönemde gerekli reformları yaparak AB'ye tam üye olabilecek niteliklere sahiptir. Bu süreci, hızlı bir şekilde ilerleteceğiz." diye konuştu.

"Burada Avrupai bir ülke görüyorum"

Dijital etkinlikte konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de Türkiye ile AB arasındaki yakın diyalog ve iş birliğine dikkati çekerek, "Türkiye'de 4 yıldır yaşayan birisi olarak modern yapısı ve ekonomisi, altyapısı, insanların çalışma ve düşünce tarzıyla burada Avrupai bir ülke görüyorum." ifadesini kullandı.

Berger, sürecin ilerlemesi için halledilmesi gereken konular bulunduğuna değinerek, taraflar arasındaki ilişkilerin temellerinin sağlam olduğunu kaydetti.

Etkinlikte, AB'li yetkililerle AB üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri de 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla tebrik mesajlarını paylaştı. AB Gençlik Orkestrası'nın "Müzik Aracıyla Umut" konseri, dijital söyleşiler ile siyaset, sanat ve akademi dünyası temsilcilerinin kutlama mesajları da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti
Endonezya’da Kovid-19 vakası sayısında 'en yüksek günlük artış' kaydedildi
Sağlık Bakanlığı ticari taksiler ve taksi durakları için hijyen tedbirlerini belirledi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e 'Zafer Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e 'Zafer Günü' mesajı

Erdoğan İstanbul'da yapımı devam eden hastaneleri inceliyor

AB Türkiye Delegasyonundan Avrupa Günü mesajı için Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '9 Mayıs Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '9 Mayıs Avrupa Günü' mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye AB üyesi olsaydı Birlik her türlü zorlukla daha iyi mücadele ederdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye AB üyesi olsaydı Birlik her türlü zorlukla daha iyi mücadele ederdi
Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbı malzeme yardımı

Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbı malzeme yardımı