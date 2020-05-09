AB Türkiye Delegasyonundan Avrupa Günü mesajı için Erdoğan'a teşekkür
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Ankara
AB Türkiye Delegasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Ekselansları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, AB Günü mesajını aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.
Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonuna gönderdiği tebrik mesajında, "Şimdiye kadar ülkemize pek çok konuda ayrımcı ve dışlayıcı tutum takınan AB'nin artık hepimizin aynı gemide olduğunu anladığını umuyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.
9 Mayıs Avrupa Günü için dijital kutlama programı
Öte yandan AB Türkiye Delegasyonu, Youtube kanalı üzerinden yaptığı canlı yayın ve düzenlediği çevrim içi etkinliklerle AB Günü'nü kutladı.
Programda, bu gün dolayısıyla mesajını paylaşan AB Başkanı Kaymakcı, Türkiye'nin, AB'ye aday ülke ilan edildiği 1999'dan bu yana AB Günü'nün kutlandığını söyledi.
Türkiye'nin coğrafyası, tarihi, ekonomisi, ticareti, sporu ve sanatıyla Avrupa'nın geçmişinde yer aldığı gibi geleceğinde de yer alacağına işaret eden Kaymakcı, "Avrupa'nın geleceğinde yer almak demek, AB'ye tam üyelik demektir. Türkiye, önümüzdeki dönemde gerekli reformları yaparak AB'ye tam üye olabilecek niteliklere sahiptir. Bu süreci, hızlı bir şekilde ilerleteceğiz." diye konuştu.
"Burada Avrupai bir ülke görüyorum"
Dijital etkinlikte konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de Türkiye ile AB arasındaki yakın diyalog ve iş birliğine dikkati çekerek, "Türkiye'de 4 yıldır yaşayan birisi olarak modern yapısı ve ekonomisi, altyapısı, insanların çalışma ve düşünce tarzıyla burada Avrupai bir ülke görüyorum." ifadesini kullandı.
Berger, sürecin ilerlemesi için halledilmesi gereken konular bulunduğuna değinerek, taraflar arasındaki ilişkilerin temellerinin sağlam olduğunu kaydetti.
Etkinlikte, AB'li yetkililerle AB üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri de 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla tebrik mesajlarını paylaştı. AB Gençlik Orkestrası'nın "Müzik Aracıyla Umut" konseri, dijital söyleşiler ile siyaset, sanat ve akademi dünyası temsilcilerinin kutlama mesajları da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.