Euro
10.29
Dolar
8.66
BIST 100
1,378.28
Altın
1,808.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Sivas 5. Yıl Etkinliklerine katılıyor. Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, eskiden otobüs şoförlüğü yapan Belediye Başkanı Cem Çınar, belediyede otobüs kullanmak için gerekli ehliyete sahip çalışan bulunamayınca direksiyonun başına geçti.
logo
Dünya

AB Temsilcisi Borrell: Aşı siyasi gücü etkileyen önemli bir jeopolitik araç haline geliyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Batı Balkanlar'a 3,2 milyon doz aşı yardımında bulunduğunu belirterek, "Aşı giderek siyasi gücü etkileyen önemli bir jeopolitik araç haline geliyor." dedi.

Stipe Majic,Lejla Biogradlija   | 10.07.2021
AB Temsilcisi Borrell: Aşı siyasi gücü etkileyen önemli bir jeopolitik araç haline geliyor

Croatia

Borrell, Hırvatistan'da "Ayrı dünyalarda birlikte" sloganıyla düzenlenen 14. Dubrovnik Forumu'nun açılışında konuştu.

Kovid-19'un yeni varyant ve dalgalarının gelmeye devam edeceğine işaret eden Borrell, "Bir buçuk yıl sonra tünelden çıktığımızı söyleyebilirim. Brezilya'da durum AB'den 15 kat daha kötü. Salgından sonra dünya tamamen değişecek ve her şey giderek daha da dijital hale gelecek." dedi.

Borrell, salgınla mücadele etmenin tek yolunun aşı olduğunu vurgulayarak "AB, Batı Balkanlar'a 3,2 milyon doz aşı yardımında bulundu. Bu bölgeye Çin ve Rusya da aşı temini sağladı. Aşı giderek siyasi gücü etkileyen önemli bir jeopolitik araç haline geliyor." diye konuştu.

Batı Balkanlar'ın AB üyelik sürecini desteklediğini söyleyen Borrell, Priştine-Belgrad Diyalog Süreci'ni de yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

Ev sahibi Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de ülkesinin salgınla mücadeleye devam ettiğini belirterek "Hırvatistan, AB'nin genişleme politikasını destekliyor. Kuzey Makedonya ve Arnavutluk müzakere sürecinin başlaması için uzun süredir bekliyor." ifadelerini kullandı.

Yarın sona erecek forumda bugün salgın ve salgın sonrası jeopolitik durum, Batı Balkanlar'daki siyasi gelişmeler ve bölgedeki ekonomik kalkınma konularının ele alınacağı paneller düzenlenecek.

Foruma bölge ülkelerinin dışişleri bakanları da katılım sağlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 390 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 'en yüksek' günlük ölü sayısı kaydedildi
AB'de yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasına yetecek aşı üyelere dağıtıldı
Diyarbakır'da aşı ikna çalışmalarında kadınlar da rol üstlenecek

Benzer haberler

AB Temsilcisi Borrell: Aşı siyasi gücü etkileyen önemli bir jeopolitik araç haline geliyor

AB Temsilcisi Borrell: Aşı siyasi gücü etkileyen önemli bir jeopolitik araç haline geliyor

İspanya EURO 2020'de gol yağmuruyla çeyrek finalde

Kovid-19 testi pozitif çıkan Hırvat futbolcu Perisic İspanya maçında oynayamayacak