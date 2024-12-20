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Dünya

AB, Suriye'de yeniden imar için bağış konferansı düzenlemeyi planlıyor

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye destek konulu 9. Brüksel Konferansı da dahil olmak üzere ülkenin yeniden imarı için planlamalar üzerinde düşünüldüğünü bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
AB, Suriye'de yeniden imar için bağış konferansı düzenlemeyi planlıyor

Brüksel

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

"Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye'deki durumun normalleşmesi ve krizin kalıcı olarak çözülmesinin yolu ülkenin yeniden imarından geçiyor. AB'nin bu konuda net planları var mı?" sorusu üzerine El Anouni, bu konudaki çalışmalar üzerinde düşünüldüğünü söyledi.

Brüksel'de 2017'den bu yana düzenlenen konferansa değinen El Anouni, Suriye'ye destek konulu bağış konferansı için çalışmaların başladığını belirtti.

Yeniden imar için atılacak adımların düşünüldüğünü vurgulayan El Anouni, "Ancak bunların nereye varacağını kestirmek için erken." dedi.

AB, Şam'daki diplomatik varlığını artıracak

El Anouni, 16 Aralık'ta AB'nin Şam'a üst düzey diplomatik heyet gönderdiğini anımsatarak, "Bu, temsilciliğin şu anda tamamen yeniden açıldığı anlamına gelmiyor. AB, büyükelçiliği tamamen yeniden açılıp Şam'da tekrar faaliyete geçene kadar, maslahatgüzarın düzenli misyonları aracılığıyla varlığını artıracak." dedi.

Dün düzenlenen Liderler Zirvesi'nde AB, Suriye'de benimsenecek yaklaşımla ilgili uzlaşıya varmıştı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, bu yaklaşımı "Barışçıl ve kapsayıcı bir geçişi garanti altına almak, toprak bütünlüğünü korumak, kadın hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygıyı güvence altına almak, dini ve etnik azınlıkları korumak istiyoruz." sözleriyle özetlemişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "HTŞ ile siyasi görüşmeler için kanallar kurduk. Bunlar, insani yardımlarımız için halihazırda sahip olduğumuz mevcut kanallara dayanıyor. Şimdi sahada olmak ve HTŞ ile diğer gruplarla siyasi kanallara sahip olmak işe yarıyor. En üst diplomatımızın Şam'a dönmesi de iyi oldu." ifadelerini kullanmıştı.

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