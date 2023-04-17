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Dünya

AB, Sudan'da taraflara şiddeti durdurma, dış aktörlere de müdahaleden kaçınmaları çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) Sudan'da patlak veren şiddeti kınayarak taraflara çatışmaların durdurulması, dış aktörlere de müdahaleden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Selen Temizer  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
AB, Sudan'da taraflara şiddeti durdurma, dış aktörlere de müdahaleden kaçınmaları çağrısı yaptı

Brüksel

AB Komisyonu Sözcüsü Nabila Massrali, günlük basın toplantısında, AB'nin Sudan'da cumartesi günü patlak veren şiddeti, can kayıplarını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kınadığını söyledi.

Massrali, BM'nin aracılık ettiği geçici ateşkesin temel alınması gerektiğini belirterek, "Tüm tarafları liderlik göstermeye ve çatışmaların derhal durdurulması için angaje olmaya davet ediyoruz. Bu kritik noktada öncelik silahların susturulmasına, durumun tırmandırılmamasına ve bu farklılıkların diyalog yoluyla çözülmesine verilmelidir." diye konuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in hafta sonu boyunca Kenyalı ve Mısırlı muhataplarıyla konuyu istişare ettiğine değinen Massrali, ülkedeki demokratik süreci yeniden rayına oturtmanın son derece önemli olduğunu, AB'nin bu yöndeki çabalara açık olduğunu vurguladı.

Massrali, "Dış aktörleri müdahale etmekten kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

AB'nin Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Suudi Arabistan'la da temasta olduğunu ifade eden Massrali, Sudan'daki yüzlerce AB vatandaşının güvenliğini sağlamayı öncelik aldıklarının altını çizdi.

Ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.



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