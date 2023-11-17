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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB Sözcüsü Stano: İsrail'in operasyonu bittikten sonra sahadaki durumun nasıl düzenleneceği konusunda görüşmeler sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, İsrail'in Gazze'deki işgali güney bölgelere de yayma sinyaline ilişkin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İsrail ziyaretinin sürdüğünü belirtti.

Selen Valente Rasquinho  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
AB Sözcüsü Stano: İsrail'in operasyonu bittikten sonra sahadaki durumun nasıl düzenleneceği konusunda görüşmeler sürüyor

Brüksel

Stano, AA muhabirinin, İsrail'in Gazze'deki işgalini güneye yayma sinyali verdiği, AB'nin yerinden edilmiş sivillerin durumunu daha büyük bir felakete çevirecek bu gelişmeye nasıl baktığıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Borrell'in İsrail ziyaretinin sürdüğünü anımsatan Stano, gelişmenin farkında olduklarını, durumu yakından izlediklerini söyledi.

Stano, Borrell'in ziyaretinden döndükten sonra sahadaki durumu aktarmak için AB dışişleri bakanlarını 20 Kasım'da gayriresmi toplantıya davet ettiğini bildirerek, İsrail'deki temaslarında da AB'nin mesajını ilettiğini belirtti.

Bir gazetecinin 20 Kasım'da yapılacak toplantıdan ateşkes çağrısı çıkıp çıkmayacağıyla ilgili sorusuna Stano, bunu şimdiden bilemeyeceğini ifade ederek, "Sahadaki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Sahadaki durumun farkındayız. Yüksek Temsilci, bu konuyu İsrailli ortaklarıyla sık sık gündeme getiriyor ve masum halkla ilgili insani duruma ilişkin endişelerimizi paylaşıyor." yanıtını verdi.

Stano, AB'nin Gazze'de savaştan sonra Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü konuşlandırılmasını istediğine dair bir soru üzerine de "İsrail'in operasyonu bittikten sonra sahadaki durumun nasıl düzenleneceği konusunda görüşmeler sürüyor. Bu tartışmanın bir kısmı da elbette Gazze'nin nasıl idare edileceği, yönetileceği, güvenliğinin nasıl sağlanacağıdır." diye konuştu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi son açıklamasında, "Kuzey Gazze Şeridi'ndeki askeri sistemi ortadan kaldırmaya yaklaştık. Biz anladığımız kadarıyla diğer alanlara devam edeceğiz." ifadelerini kullanmış, bu; İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine de saldıracağının sinyali olarak değerlendirilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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