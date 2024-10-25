Dolar
34.29
Euro
37.22
Altın
2,730.18
ETH/USDT
2,539.80
BTC/USDT
67,976.00
BIST 100
8,795.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, selden etkilenen Bosna Hersek'e 20 milyon avro yardım sağlayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'te 4 Ekim'de medyana gelen sel felaketinden etkilenen bölgeler için hemen 20 milyon avro yardım sağlanacağını belirtti.

Lejla Biogradlija, Gorana Jakovljevic, Bedrudin Brljavac  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
AB, selden etkilenen Bosna Hersek'e 20 milyon avro yardım sağlayacak Fotoğraf: Samır Jordamovıc. /AA

Saraybosna

Batı Balkan turu kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Von der Leyen, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile basın toplantısı düzenledi.

Bosna Hersek'te 27 kişinin ölümüne neden olan sel felaketi karşısında oldukça üzüntülü olduğunu aktaran Von der Leyen, "Hiçbir erteleme olmadan, hemen 20 milyon avro yardım gönderme kararı aldık. İyileşme süreci de AB Dayanışma Fonu tarafından desteklenecek." dedi.

Von der Leyen, Bosna Hersek'in zorlu bir süreç sonrası AB'ye aday ülke statüsü almayı başardığını ifade ederek, "Hemen ardından üyelik müzakerelerine başlama kararı alındı. Daha çok yolunuz var ancak Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinde kararlı olduğunu görüyorum." diye konuştu.

Yeni görev döneminde AB'nin genişleme politikasına daha çok odaklanacağını vurgulayan Von der Leyen, yatırım konularını da ele aldıklarını söyledi.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Kristo da AB'nin sel bölgesine yapacağı yardım için teşekkür ederek, Bosna Hersek'in AB üyelik sürecindeki sorumluluklarının farkında olduğunu ve buna göre adımlar atacaklarını kaydetti.

Bosna Hersek temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı üyeleri Denis Becirovic, Zeljko Komsic ve Zeljka Cvijanovic tarafından ağırlanan Von der Leyen, dün de sel bölgesinde incelemelerde bulunmuştu.

Von der Leyen, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'in ardından Sırbistan, Kosova ve Karadağ'ı da ziyaret edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'deki orman yangınına müdahale devam ediyor
Şehit, harp ve vazife malulleri çocukları için eğitim öğretim yardımı ödemeleri başladı
Türkiye'de bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
Hollanda Başbakanı Schoof'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
İletişim Başkanı Altun: Türkiye artık terörle dizayn edilecek, edilebilecek bir ülke değil

Benzer haberler

AB, selden etkilenen Bosna Hersek'e 20 milyon avro yardım sağlayacak

AB, selden etkilenen Bosna Hersek'e 20 milyon avro yardım sağlayacak

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Bosna Hersek'te sel felaketi yaşanan bölgeyi ziyaret etti

Egeli zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları 5 yıllık vadede 1,5 milyar dolar ihracat hedefliyor

Saraybosna ziyaret edilecek yerler arasından "dünyanın en iyisi" seçildi

Saraybosna ziyaret edilecek yerler arasından "dünyanın en iyisi" seçildi
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden bir bebeğin ölümünde ihmal olduğu iddialarına ilişkin açıklama

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden bir bebeğin ölümünde ihmal olduğu iddialarına ilişkin açıklama
Bosna Hersek'te sel felaketinden etkilenen yerlerde yerel seçim bugün yapılıyor

Bosna Hersek'te sel felaketinden etkilenen yerlerde yerel seçim bugün yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet