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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB ortak savunma harcamaları için 500 milyon avroluk fon ayıracak

Avrupa Birliği (AB) ortak savunma tedariklerini finanse etmek için 500 milyon avroluk fon kurulmasını önerdi.

Selen Temizer   | 19.07.2022
AB ortak savunma harcamaları için 500 milyon avroluk fon ayıracak

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 500 milyon avronun Birliğin 2022-2024 bütçesinden karşılanacağı ve Ukrayna savaşından kaynaklanan en acil ve kritik ihtiyaçlar için kullanılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Fonun, AB üyesi ülkelerin "rekabetten kaçınmasına" ve "maliyet tasarruflarını kolaylaştırmasına" yardımcı olacağı belirtilen açıklamada ayrıca ortak alımlar için en az üç ülkenin bir konsorsiyum oluşturmasının gerekeceği, fonun yıl sonuna kadar kurulmasının planlandığına dikkat çekildi.

Açıklamada AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton'un "Fon, Avrupa savunma entegrasyonunda ileriye doğru tarihi bir adım." değerlendirmesine yer verildi.

Breton, "Ukrayna'ya silah transferinin ardından stokların bir kısmının yenilenmesine yardımcı olmanın yanı sıra AB bütçesi aracılığıyla üye devletlerin ortak satın alımları için teşvik oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

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