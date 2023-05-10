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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, mühimmat üretimini hızlandırmak için savunma sanayisi temsilcileriyle bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ilk kez Avrupa savunma sanayisinin tüm temsilcileriyle bir araya gelerek, Ukrayna'ya mühimmat gönderilmesinin hızlandırılmasını ele aldıklarını bildirdi.

Selen Temizer  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
AB, mühimmat üretimini hızlandırmak için savunma sanayisi temsilcileriyle bir araya geldi

Brüksel

Borrell, AB Komisyonu Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton ile Twitter hesabı üzerinden görüntülü mesaj yayınladı.

Avrupa savunma sanayisinin önde gelen aktörleriyle toplantı yaptıklarını belirten Borrell, "Acelemiz var. Ukrayna için mühimmata ihtiyacımız var. Bunun için de sanayiye ihtiyacımız var." dedi.

Breton da ilk kez bu alandaki tüm aktörlerle bir araya gelindiğini vurgulayarak, "Tüm sanayinin bu hedefin arkasında duracağından son derece eminiz." ifadesini kullandı.

Breton, geçen hafta AB'den Ukrayna'ya gönderilen mühimmat nedeniyle azalan cephane stoklarını takviye etmek için hazırlanan Mühimmat Üretimini Destekleme Yasa teklifini açıklamıştı.

Buna göre, Birliğin savunma sanayisi alanında üretim kapasitesinin güçlendirilmesi için bir mali araç kurulacak. Bu çerçevede cephane üreticilerine, AB bütçesinden 500 milyon avro finansman sağlanacak. Böylece AB, mühimmat ve füze üretimini artıracak yatırımlar için Avrupa'daki silah firmalarına teşvikler verecek.

Ayrıca üye ülkeler, uyum veya ekonomik kurtarma fonlarının bir kısmını savunma projelerine yöneltebilecek.

Mühimmat tedarik zincirlerindeki sıkışıklıkları yakından takip etmek üzere bir mekanizma geliştirilecek.

Teklif, AB'nin Ukrayna'ya özellikle 155 milimetrelik top mermileri gönderme çalışmalarının bir parçasını ortaya koyuyor.

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