AB, Macaristan'ın dondurulan 10 milyar avroluk fonunun serbest bırakılabileceğini duyurdu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'ın yolsuzlukla mücadele ve hukukun üstünlüğü alanlarında taahhüt ettiği reformlar karşılığında dondurulan 10 milyar avroluk AB fonunun serbest bırakılabileceğini açıkladı.

Von der Leyen, Brüksel'de Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile düzenlediği ilk ortak basın toplantısında, yeni Macar hükümetinin ekonomik toparlanmayı hızlandırmak, yolsuzlukla mücadele etmek ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla kısa sürede önemli adımlar attığını söyledi.

Macaristan'ın yolsuzluk ve hukukun üstünlüğü konularındaki endişeleri gidermeye yönelik kapsamlı bir reform paketi üzerinde AB Komisyonu ile birlikte çalıştığını belirten von der Leyen, ülkenin gelecekte AB fonlarını korumak amacıyla Avrupa Kamu Savcılığı Ofisine (EPPO) katılma kararı aldığını ifade etti.

Von der Leyen, Macaristan'ın Yolsuzlukla Mücadele ve Dürüstlük Kurumunu güçlendirmeyi, çıkar çatışmalarıyla mücadeleyi artırmayı ve kamu ihaleleri mevzuatını gözden geçirerek usulsüzlükleri önlemeyi kabul ettiğini kaydetti.

Macaristan ekonomisinin önemli bölümlerinde etkili olan kamu yararı vakıflarının (PITS) aşamalı olarak kaldırılacağını da açıklayan von der Leyen, bunun devlet kaynaklarının belirli grupların kontrolüne geçmesi riskini azaltacağını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı, "Bugün Macaristan için 10 milyar avronun serbest bırakılabileceğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Von der Leyen, ayrıca hukukun üstünlüğü alanındaki ilerleme sayesinde koşulluluk mekanizması kapsamında dondurulan 4,2 milyar avroluk uyum fonunun ve akademik özgürlük alanındaki reformlar karşılığında 2,2 milyar avroluk ek uyum fonunun da açılacağını bildirdi.

Macar öğrencilerin yeniden Erasmus programına katılabileceğini de açıklayan von der Leyen, bunun gelecek akademik yıldan itibaren mümkün olacağını söyledi.

Von der Leyen, fonların serbest bırakılmasının reformların kabul edilmesi ve uygulanmasına bağlı olduğunu vurgulayarak, ilgili yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte fonların aşamalı şekilde aktarılacağını kaydetti.

AB, Macaristan'a ayrılan milyarlarca avroluk fonu, eski Başbakan Viktor Orban döneminde hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele, kamu ihalelerinde şeffaflık ve temel haklara ilişkin endişeler nedeniyle kademeli olarak dondurmuştu.

Brüksel, özellikle yargı bağımsızlığı, çıkar çatışmalarının önlenmesi ve AB fonlarının denetlenmesine ilişkin reformların hayata geçirilmesini fonların serbest bırakılması için şart koşuyordu.

Macaristan Başbakanı, dondurulmuş AB fonunu ülkeyi yeniden inşa için kullanacaklarını söyledi

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Macaristan'ın dondurulan AB fonlarının serbest bırakılması konusunu görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Magyar, seçim kampanyasında Macar halkının sağlık ve eğitim sistemleri ile milyarlarca avroluk kaynaklarını geri getirecekleri taahhüdünde bulunduklarını hatırlattı.

Eski Başbakan Viktor Orban hükümetinin AB'nin, fonları bloke etmesinin arkasındaki gerçek nedenler hakkında yalan söylediğini dile getiren Magyar, Orban hükümetinin yasa dışı göç, Ukrayna'daki savaş veya belirli insan hakları konusunda farklı düşündüğü için bu fonların verilmeyeceğini söylediğini, ancak bunların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Magyar, Orban döneminde yaşanan yolsuzluk nedeniyle bu fonların serbest bırakılmadığına işaret ederek, "Macaristan'da yolsuzluk inanılmaz bir boyuttaydı." dedi.

AB Komisyonu ile yolsuzlukla mücadele tedbirlerini ve von der Leyen'in bahsettiği adımları kabul ettiklerini aktaran Magyar, bu "son derece önemli" fonlar konusunda bir anlaşmaya varmak için sadece birkaç hafta yettiğini kaydetti.

Magyar, 16,4 milyar avroluk fonun serbest bırakılacağı bilgisini paylaşarak, bu rakamın, Macaristan'ın bütçesinin yüzde 13'üne denk geldiğini söyledi.

Başbakan Magyar, "Söz verdiğimiz gibi bu parayı ülkemize getireceğiz. Macaristan'ı yeniden inşa etmek, ekonomiyi canlandırmak, kamu hizmetlerini yeniden düzenlemek ve geliştirmek, ayrıca Macar şirketlerinin ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü artırmak için." diye konuştu.

Macaristan'ın dondurulan AB fonlarıyla ilgili görüşmelerle, Ukrayna'nın AB üyeliği süreci arasında bir bağlantı olmadığına işaret eden Magyar, Ukrayna'da sayısı 100 bine varan Macar azınlığın haklarının garanti altına alınmasının çok önemli bir husus olduğunu vurguladı.

Magyar, Ukraynalı yetkililere, dil ve kültür konularını kapsayan 11 maddelik bir öneri sunduklarını ve onlardan bu maddeleri kabul etmelerini istediklerini vurguladı.

Başbakan Magyar, bu teknik toplantılardan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Macarca konuşan bölgelerden birinde bir araya gelip, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmaktan büyük mutluluk duyacağını söyledi.