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Dünya

AB liderleri yarın Brüksel'de toplanacak

Yeni Avrupa Birliği yönetiminin düzenleyeceği ilk liderler zirvesinde, ana gündem maddeleri arasında iklim değişimi ve bütçe olacak.

Ata Ufuk Şeker,Şerife Çetin   | 11.12.2019
AB liderleri yarın Brüksel'de toplanacak

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri çevre, iklim değişimi, dış politika, Brexit ve ekonomik konuları görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 12-13 Aralık'ta gerçekleşecek zirve, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak.

Göreve 1 Aralık'ta başlayan yeni AB yönetiminin düzenlediği ilk zirve, AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlığında ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

İklim değişimi

Zirvenin ilk günü, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin konuşmasının ardından Avrupa'nın geleceğinin değerlendirileceği oturumla başlayacak.

AB liderlerinin bir sonraki başlığı ise iklim değişimi ve çevre konuları olacak. Bu çerçevede, AB'nin uzun dönem iklim değişiminde stratejik önceliklerinin ele alınması bekleniyor.

Liderlerin, Avrupa'nın 2050'de iklimin nötr konuma gelmesini sağlayacak hedefler belirlemeye çalışması öngörülüyor.

Zirvenin bir sonraki oturumunda ise AB'nin gelecekteki bütçesi değerlendirilecek. Liderler, Birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) boyutu ve harcama alanları hakkında uzlaşı sağlamak üzere görüşmeler yapacak.

İngiltere'nin ayrılmasıyla AB üyesi ülke sayısının 27'ye gerileyecek olması ve bütçede söz konusu mali eksilmenin ne şekilde telafi edileceğinin de tartışılan başlıklar arasında yer alması bekleniyor.

Dış politika

Liderler, ilk gün oturumlarını dış politika başlıklarının değerlendirildiği toplantıyla tamamlayacak.

Bu oturumda, bu hafta gerçekleşen Ukrayna konulu "Normandiya Zirvesi", Afrika ile ilişkiler, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yapısındaki eksikliklerin giderilmesi görüşülecek.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın da gündeme geleceği oturumda, liderlerin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne dayanışma mesajı göndermesi bekleniyor.

Aynı oturumda, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının da ele alınacağı değerlendiriliyor.

Ekonomi ve Brexit

Zirvenin ikinci günü, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Mario Centeno'nun katılacağı ekonomik başlıkların ele alınacağı oturumla başlayacak.

Avrupa ekonomisindeki son durumla ekonomik ve parasal birliği geliştirecek adımların görüşüleceği toplantıda, Avro Bölgesi'nin kurtarma fonu olan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) anlaşmasının güncellenmesi, Avro Bölgesi bütçesi kurulması ve bankacılık birliğinin güçlendirilmesi gibi konular değerlendirilecek.

Liderler, son oturumda ise İngiltere'nin Birlikten ayrılması (Brexit) konusuna odaklanacak. Zirvede, Brexit hazırlıklarındaki son durumla gelecekteki ilişkiler ele alınacak.

Zirvede, liderlerin İngiltere'yle gelecekte inşa edilmesi planlanan ilişkiler hakkında mesaj vermesi bekleniyor.

İngiltere'de aynı tarihte gerçekleşecek genel seçimler nedeniyle Başbakan Boris Johnson zirveye katılmayacak.

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