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Dünya

AB liderleri, Ukrayna için 6 Mart'ta olağanüstü zirvede bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna ve güvenlik konularını görüşmek üzere 6 Mart'ta düzenlenecek olağanüstü zirve için Brüksel'de toplanacak.

Melike Pala  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
AB liderleri, Ukrayna için 6 Mart'ta olağanüstü zirvede bir araya gelecek

Ankara

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, X hesabından, 6 Mart'ta Ukrayna ve güvenlik gündemiyle Brüksel'de olağanüstü zirve düzenleneceğini duyurdu.

Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için "belirleyici günlerden geçildiğini" belirten Costa, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupalı liderlerle yaptığım istişarelerde Avrupa savunmasını güçlendirmek, kıtamızda barışa ve Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğine kararlı şekilde katkıda bulunmak suretiyle bu zorlukların AB düzeyinde üstesinden gelinmesine yönelik ortak bir kararlılık duydum. 6 Mart'ta kararlar almaya hazır olmak üzere (AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen ve tüm üye ülkelerle çalışmaya devam edeceğim."

Avrupa, barış görüşmelerinde yer almak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirme planı için başlattığı görüşmelerde AB’yi ve Ukrayna'yı dışarıda bırakması Brüksel'de endişeye yol açmıştı.

Akabinde AB'nin önde gelen güçlerinden Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te olağanüstü güvenlik zirvesi düzenlenmişti.

Elysee Sarayı'nda 17 Şubat'ta toplanan AB, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Danimarka, Hollanda liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte son gelişmeleri görüşmüş, zirvenin sonucunda Ukrayna'ya güvenlik garantileri vermek, Avrupa'nın da kendi savunmasını güçlendirmek konusunda hazır ve istekli oldukları yönünde açıklama yapmıştı.

AB'nin üst düzey yetkilileri sık sık Avrupa ve Ukrayna'nın dahil olmadığı görüşmeler neticesinde "kalıcı barışın sağlanamayacağını" savunarak, müzakere masasında yer almak istediklerini dile getiriyor.

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