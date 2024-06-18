Dolar
32.74
Euro
35.13
Altın
2,317.15
ETH/USDT
3,446.20
BTC/USDT
65,631.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB liderleri, Birliğin yeni yöneticileriyle ilgili kararı 27-28 Haziran'daki zirvede alacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin Birliğin üst yönetimine kimlerin geleceğiyle ilgili istişarede bulunduğunu, kararın 27-28 Haziran'da yapılacak resmi zirvede alınacağını bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
AB liderleri, Birliğin yeni yöneticileriyle ilgili kararı 27-28 Haziran'daki zirvede alacak

Brüksel

Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB liderlerini Birliği gelecek 5 yıl boyunca yönetecek isimleri belirlemek için buluşturan gayriresmi zirvenin bitiminde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Planlandığı üzere liderlerin yalnızca istişarede bulunduğunu belirten Michel, kararın 27-28 Haziran'da yapılacak resmi zirvede alınacağını söyledi.

Gazetecilerin adı geçen bazı isimler üzerinde anlaşma olup olmadığıyla ilgili sorusuna Michel, şu yanıtı verdi:

"Bu, önümüzdeki hafta netleşecek. Bu toplantı, derinlemesine görüş alışverişinde bulunulması, kaygıların, önceliklerin, umutların, beklentilerin paylaşılması, herkesin herkesi çok iyi dinlemesi için planlandı."

Von der Leyen, Metsola, Costa ve Kallas

Kulislere göre, AB yönetiminin en etkili 4 koltuğuna kimlerin oturacağı konusunda uzlaşıya varıldı.

Ursula von der Leyen'in üyesi olduğu EPP, 720 sandalyenin 189'unu elde ederek bir kez daha AP seçimini birinci tamamlamıştı.

27 liderden 13'ü EPP'li olduğu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz von der Leyen'e desteklerini açıkladığı için AB Komisyonu Başkanlığını bir dönem daha Ursula von der Leyen'in alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

EPP'li Roberta Metsola'nın bir dönem daha AP Başkanı olacağı tahmin ediliyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yerine zikredilen isim ise Estonya Başbakanı Kaja Kallas.

"AB liderlerine liderlik etmesi" için ise Charles Michel'in yerine Portekiz'in eski Başbakanı Antonio Costa'nın adı geçiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çocuklara zararlı 2 bin 158 dijital içeriğe müdahale
Diyanet İşleri Başkanlığı kutsal topraklardaki Türk hacılar için "Danışma Hattı" kurdu
Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu
İsrail polisinden Batı Kudüs’te düzenlenen gösteriye müdahale
Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23 oldu

Benzer haberler

AB liderleri, Birliğin yeni yöneticileriyle ilgili kararı 27-28 Haziran'daki zirvede alacak

AB liderleri, Birliğin yeni yöneticileriyle ilgili kararı 27-28 Haziran'daki zirvede alacak

AB'nin yeni yöneticilerini belirleyecek zirve Brüksel'de başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet