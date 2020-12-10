Euro
9.56
Dolar
7.89
BIST 100
1,353.36
Altın
1,836.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB kurumları terör içeriğinin internetten kaldırılması için ön anlaşma sağladı

Uzlaşılan taslak yasal düzenlemeyle internet alan sağlayıcıları terör içeriğini 1 saat içinde kaldırmak veya engellemek zorunda olacak.

Ömer Tuğrul Çam   | 10.12.2020
AB kurumları terör içeriğinin internetten kaldırılması için ön anlaşma sağladı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosu, terör içerikli paylaşımların internetten çok hızlı şekilde kaldırılmasına yönelik yasal düzenleme üzerinde geçici anlaşmaya vardı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, üzerinde uzlaşılan taslak yasal düzenlemeyle internetteki terör içeriklerinin en fazla 1 saat içinde kaldırılması hedefleniyor.

Yasal düzenlemenin AB içinde yerleşik olup olmadığına bakılmaksızın internet alan sağlayıcıları için geçerli olması, "terör içeriğine açık bir kapsam ve tanım belirlemesi" amaçlanıyor.

Düzenlemeyle AB ülkelerinin ilgili makamları servis sağlayıcı şirketlere içerikleri kaldırma veya bu içeriklere üye ülkelerde erişimi engelleme talimatı verebilecek. Talimat verildikten sonra 1 saat içinde içeriğin kaldırılması veya engellenmesi zorunlu olacak. Servis sağlayıcılarla iş birliği sağlanması ve işleyişin kolaylaştırılması için "temas noktaları" oluşturulacak.

Yasal düzenlemeye uyulmayarak içeriğin kaldırılmaması veya engellenmemesi durumunda ne tür bir ceza verileceği üye ülkelerin kararına bırakılacak.

Terör içeriğinin yer aldığı alan sağlayıcı şirket, hizmetlerinin kötüye kullanımına ve terör içeriğinin yayılmasına karşı özel olarak belirlenmiş tedbirler almak zorunda kalacak. Bu tedbirlerin ne olacağına alan sağlayıcı şirket karar verecek ve terör içeriğinin yayılmasına karşı yaptıklarını aynı yıl içinde şeffaf şekilde kamuya açıklayacak.

Taslak düzenlemede sıradan kullanıcıların ifade ve bilgi özgürlüğü, işletmelerin iş yönetme özgürlüğü gibi haklarının korunacağı vurgulanacak. İçerikleri kaldırılan kişi veya işletmelerin şikayet hakları bulunacak.

AB Komisyonu, yasal düzenleme teklifini teröristlerin interneti kullanarak radikalleşmesini, adam bulmalarını ve şiddeti teşvik etmelerini engellemek amacıyla Eylül 2018'de yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı: Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 297 bine yaklaştı
Afrika'nın 750 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyacı var
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı

Benzer haberler

AB kurumları terör içeriğinin internetten kaldırılması için ön anlaşma sağladı

AB kurumları terör içeriğinin internetten kaldırılması için ön anlaşma sağladı

AB Liderler Zirvesi başladı

Macaristan ve Polonya'dan AB bütçesinde uzlaşı mesajı

AB'den bataryalara standart hazırlığı

AB'den bataryalara standart hazırlığı
AB'den İngiltere'ye anlaşmasız ayrılık acil durum planı

AB'den İngiltere'ye anlaşmasız ayrılık acil durum planı
İngiltere ve AB arasındaki görüş ayrılıkları giderilemedi

İngiltere ve AB arasındaki görüş ayrılıkları giderilemedi