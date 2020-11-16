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Dünya

AB Kudüs Temsilcisi: Yeni Yahudi yerleşim birimleri Filistin devleti olasılığına zarar verir

Avrupa Birliğinin (AB) Kudüs Temsilcisi Burgsdorff, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına yasa dışı yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa etmesinin uygulanabilir bağımsız Filistin devletinin kurulma olasılığına zarar vereceğini söyledi.

Mustafa Deveci   | 16.11.2020
AB Kudüs Temsilcisi: Yeni Yahudi yerleşim birimleri Filistin devleti olasılığına zarar verir

Kudüs

KUDÜS (AA) - Avrupa Birliğinin (AB) Kudüs Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına yasa dışı yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa etmesinin uygulanabilir bağımsız Filistin devletinin kurulma olasılığına zarar vereceğini söyledi.

Burgsdorff ve 14 AB ülkesine bağlı misyonların temsilcilerinden oluşan bir heyet, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan yasa dışı Givat Hamatos Yahudi yerleşim birimine ek konut inşa etmeyi planladığı bölgeyi ziyaret etti.

İsrail'in Givat Hamatos'a 1257 yeni konut inşası için ihale açmasına tepki gösteren heyet, bölgede incelemelerde bulundu.

Burgsdorff ve beraberindeki heyet, incelemelerin ardından basın toplantısı yapacağı sırada Yahudi yerleşimci oldukları değerlendirilen bir grup İsrailli tarafından protesto edildi.

Protestocuların basın açıklamasını engellemeleri üzerine AB heyeti bölgeden ayrıldı.

Burgsdorff daha sonra Kudüs'teki bir başka bölgeye geçerek basın toplantısını burada gerçekleştirdi.

İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Givat Hamatos'a 1257 yeni konut inşası planından dolayı endişe duyduklarını dile getiren Burgsdorff, "Yeni konut inşası projesinin devam ettirilmesi durumunda, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın bazı bölgeleri arasındaki bağlantının sürmesi zorlaşabilir." dedi.

Filistinlilerin kendilerini yönetmesi için uluslararası hukukun uygulanmasını savunmak adına bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Burgsdorff, "Yeni Yahudi yerleşim birimleri demek, işgal edilen Filistin bölgelerindeki 700 binden fazla İsrailli yerleşimciye yenilerine eklemek anlamına geliyor ki bu da gelecekte uygulanabilir Filistin devleti olasılığına zarar verir." diye konuştu.

İsrail yönetimi dün Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 yeni konut inşası projesi için ihale sürecini başlatmıştı.

Uzmanlar, söz konusu konutların inşası halinde Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim kenti arasındaki bağlantının zorlaşacağını belirtiyor.


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