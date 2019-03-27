Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.42
BIST 100
95,615.73
Altın
1,317.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan Düzce'de
logo
Dünya

AB Konseyi Başkanı Tusk: Brexit'i uzun süre ertelemeye açık olmalıyız

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit'i uzun süre ertelemeye açık olmaları gerektiğini söyledi.

Şerife Çetin   | 27.03.2019
AB Konseyi Başkanı Tusk: Brexit'i uzun süre ertelemeye açık olmalıyız

Strazburg

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit'i uzun süre erteleme seçeneğine açık olmaları gerektiğini belirterek "Brexit'in iptali için dilekçeye imza atan 6 milyona, yürüyüşe katılan bir milyona, yani AB'de kalmak isteyen kişilere ihanet edemeyiz." dedi.


Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Brexit ve AB Liderler Zirvesi'ne ilişkin oturumda konuşan Tusk, geçen hafta AB Konseyinin Strazburg Anlaşması'nı onayladığını ve İngiltere'nin erteleme talebini ele aldığını anımsattı.

AB Konseyinin İngiltere'ye iki senaryo sunduğunu hatırlatan Tusk, Avam Kamarasının ayrılık anlaşmasını bu hafta imzalaması durumunda Brexit'in 22 Mayıs'ta gerçekleşeceğini, aksi halde İngiltere'ye 12 Nisan'a kadar süre tanındığını kaydetti.

Tusk, İngiltere'nin 12 Nisan'a kadar AP seçimlerine katılıp katılmayacağı konusunda bilgi vermesi gerektiğinin altını çizerek "12 Nisan Brexit için uçurumun eşiği. Bu tarih öncesinde İngiltere anlaşmalı ayrılık, anlaşmasız ayrılık, uzun erteleme ya da Brexit'i iptal etmeyi seçebilir." diye konuştu.

Tusk, şunları kaydetti:

"Brexit'i uzun süre ertelemeye açık olmalıyız. Brexit'in iptali için dilekçeye imza atan 6 milyona, yürüyüşe katılan bir milyona, yani AB'de kalmak isteyen kişilere ihanet edemeyiz. Bu kişiler İngiliz parlamentosu tarafından yeterince iyi temsil edilmediklerini düşünebilirler. Ancak AP tarafından iyi temsil edildiklerini hissetmeliler çünkü onlar Avrupalı."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi
Batı Afrika’da siyasi istikrarın göstergesi: Nijerya ve Senegal seçimleri
Enerji savaşları: ABD-Rusya
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri

Benzer haberler

Brexit'in iptaline ilişkin dilekçe 1 Nisan'da tartışılacak

Brexit'in iptaline ilişkin dilekçe 1 Nisan'da tartışılacak

AB'den 5G stratejisi

Avrupa Parlamentosu'ndan mali polis gücü talebi

AP, Avrupa'ya sömürgeci geçmişini hatırlattı

AP, Avrupa'ya sömürgeci geçmişini hatırlattı
Avrupa Parlamentosundan 'tek saate' onay

Avrupa Parlamentosundan 'tek saate' onay
'Ekonomik ağırlıkların değiştiği dünyada dinamik gelişmeler görüyoruz'

'Ekonomik ağırlıkların değiştiği dünyada dinamik gelişmeler görüyoruz'