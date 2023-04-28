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Dünya

AB Komisyonu'na Batı Trakya Türklerine uygulanan ayrımcılıkla ilgili soru önergesi

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi François Alfonsi'nin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumunu hedef alan nefret söylemi ve sistematik ayrımcılık hakkında yazılı soru önergesi sunduğu bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
AB Komisyonu'na Batı Trakya Türklerine uygulanan ayrımcılıkla ilgili soru önergesi

Gümülcine

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı'ndan (Verts/ALE) Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi François Alfonsi'nin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumunu hedef alan nefret söylemi ve sistematik ayrımcılık hakkında yazılı soru önergesi sunduğu bildirildi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Alfonsi’nin AB Komisyonu’na sunduğu soru önergesinde Batı Trakya Türk toplumunun Yunanistan’da siyasette ve medyada nefret söylemine maruz kaldığı belirtilerek, İskeçe SYRIZA Milletvekili Hüseyin Zeybek’in yerel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programa telefonla bağlanan bir izleyici tarafından “Türklerin casusu” olmakla suçlanarak ölümle tehdit edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, “Alfonsi, AB Komisyonu'na Yunanistan’da nefret söylemi ve nefret temelli saldırılara karşı hukukun üstünlüğünü güçlendirmek ve farklı kökenlere sahip kişilerin temel haklarını korumak için hangi adımları atmayı planladığını soruyor. Ayrıca Alfonsi, AB Komisyonu'nun Batı Trakya Türk toplumuna mensup AB vatandaşlarının kendi ülkeleri Yunanistan’da ayrımcılığa ve nefrete karşı korunmasını sağlamak için hangi adımları atacağını soruyor.” İfadelerine yer verildi.

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, AA muhabirine, AP çatısı altında azınlık hakları ve konuları ile ilgilenen milletvekilleri ile sürekli iletişim halinde olduklarını, Batı Trakya Türk toplumunun güncel sorunlarını her fırsatta dile getirdiklerini söyledi.

Batı Trakya Türk toplumunun kendi ülkesinde ötekileştirici, ayrıştırıcı ve nefrete dayalı bir söylem ile siyaset ve medyada hedef haline getirildiğini anlatan Habipoğlu, Batı Trakya Türk toplumunun sorunlarının çözümüne yönelik çabalarına rağmen, azınlığa karşı düşmanca tutumun, Yunanistan'daki yetkili makamlarla diyalog kurma ihtimallerini de ortadan kaldırdığını vurguladı.

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