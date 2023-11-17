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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB Komisyonu üyesi Varhelyi'ye "Filistin'e yardımları geciktirme" suçlaması

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Barry Andrews, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişleme ve komşuluktan sorumlu üyesi Oliver Varhelyi'yi, 7 Ekim'den önce de Filistin'e yardımları geciktirmekle suçladı.

Ömer Tuğrul Çam  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
AB Komisyonu üyesi Varhelyi'ye "Filistin'e yardımları geciktirme" suçlaması

Brüksel

AP'deki liberal eğilimli Renew Grubu üyesi İrlandalı milletvekili Barry Andrews, "euobserver" haber sitesindeki yazısında, 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadının İsrail'e saldırısı ve İsrail'in karşılığı sonrası Varhelyi'nin Filistin'e yönelik tüm AB yardımlarının durdurulduğuna yönelik sosyal medya paylaşımını hatırlattı.

AB yönetiminin kısa süre sonra bunu düzelterek yardımların "Hamas'a gitmesini engellemek için gözden geçirileceğini" açıkladığını anımsatan Andrews, AB'nin 9 Ekim tarihli açıklamasındaki Filistin'e "zaten herhangi bir ödeme öngörülmediği için ödemelerin durdurulması söz konusu değil." ifadesine dikkati çekti.

Andrews, bu cümlenin birçoklarınca fark edilmediğini, kendisinin de bu sayede Filistin İçin Yıllık Eylem Planı'nın üye ülkelerin onayına sunulmadığını öğrendiğini aktardı.

Varhelyi'nin sorumlu olduğu birimin hazırladığı eylem planının sunulmasının çok geciktiğini vurgulayan Andrews, "Bu da AB'nin 2024 için Filistin'e 168 milyon avroluk kalkınma yardımının fiilen dondurulmuş olduğu anlamına gelmektedir. Bu durum şu andaki çatışmanın tırmanmasından önce de böyleydi." ifadesini kullandı.

Andrews, "Bu gecikmenin arkasındaki nedenler hakkında spekülasyon yapmayacağım ancak Komisyon Üyesi Varhelyi'nin Filistin'e yardımı geciktirme ve askıya alma konusunda bir sabıkası var." dedi.

Filistin'e yardım daha önce de geciktirilmişti

Andrews, AB Komisyonunun geçen yıl İsrail istihbaratına dayanarak Filistin merkezli 6 önde gelen sivil toplum kuruluşuna yönelik 215 milyon avroluk AB fonlarını 13 ay boyunca askıya aldığını hatırlattı.

İsrail, Filistinli 6 sivil toplum kuruluşunu terör örgütü olarak tanımlamış ve Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanlarından sert eleştiriler almıştı.

Bu karar, hem Filistin Yönetimi'ne hem de BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) sağlanan fonların okul kitaplarından "İsrail karşıtı" olduğu iddia edilen içeriğin çıkarılması şartına bağlanması girişimiyle aynı döneme rastlamıştı.

AB'nin Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF) herhangi bir usulsüzlük ve/veya dolandırıcılık şüphesine rastlamaması ve soruşturma açmak için yeterli gerekçe bulamaması üzerine finansman yeniden başlamıştı.

Varhelyi için yaptırım istedi

AP milletvekili Andrews, yazısının sonunda Avrupa kamuoyunun Filistin meselesinde bölünmüş olsa da AB'nin yardımları askıya almasının kimse için tercih edilir durum olmayacağını belirterek şunları vurguladı:

"Çatışma konusundaki görüşleriniz ne olursa olsun AB'nin bölünmüş ya da ikiyüzlü görünmesi kimsenin yararına değildir. Bir de Komisyon üyesi Varhelyi ve bir bütün olarak Komisyon meselesi var. Komisyon'un bu bariz aşırılık nedeniyle Varhelyi'ye yaptırım uygulayamaması ve Avrupa Parlamentosu'nun kendisini sorumlu tutamaması, AB siyasi sistemi içinde endişe verici bir denge ve denetleme eksikliğine işaret etmektedir. AB'nin bu kriz karşısında ortak bir ses bulması gerekmektedir. Tutarlı ve ilkeli bir yardım politikası başlangıç için iyi bir yer olacaktır."

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