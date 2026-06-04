Avrupa Birliği (AB) İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Magnus Brunner, düzensiz göç rakamlarında önemli düşüşler olduğunu, schengen içi sınır kontrollerinin de kademeli olarak kaldırılması gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu üyesi Brunner, schengen sınır kontrollerinin kademeli kaldırılması çağrısında bulundu Avrupa Birliği (AB) İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Magnus Brunner, düzensiz göç rakamlarında önemli düşüşler olduğunu, schengen içi sınır kontrollerinin de kademeli olarak kaldırılması gerektiğini söyledi.

AB içişleri bakanları toplantısı öncesinde Brüksel'de basına açıklamalarda bulunan Brunner, Göç ve İltica Paktı'nın uygulanmasının Avrupa'nın göç reformunun temelini oluşturduğunu ifade etti.

Paktın uygulanmasına ilişkin hazırlıkların genel olarak olumlu ilerlediğini kaydeden Brunner, "Her şeyin ilk günden kusursuz işlemesini beklemiyoruz ancak üye ülkeler doğru yolda." dedi.

Brunner, son iki yılda Avrupa genelinde düzensiz göçte yüzde 55 düşüş yaşandığını, Batı Balkan güzergahında bu oranın yüzde 90'a ulaştığını söyledi. Türkiye'den Ege adalarına yönelik düzensiz geçişlerde de yüzde 67 azalma görüldüğünü belirten Brunner, dış sınır korumasının güçlendirilmesi ve iltica prosedürlerinin daha etkin uygulanmasının sonuç verdiğini dile getirdi.

Brunner, göç rotalarının kaynak ülkelerde ele alınmasının önemine işaret etti.

Bangladeş ile Pakistan'dan ve Libya üzerinden Avrupa'ya uzanan güzergahlara dikkati çeken Brunner, insanların Akdeniz veya Atlantik üzerinden tehlikeli yolculuklara çıkmasının önlenmesi gerektiğini söyledi.

Bazı üye ülkelerin paktın uygulanmasına ilişkin hazırlıklarını tamamlamadığı yönündeki eleştirilerle ilgili Brunner, "Son aşamalar her zaman en zor olanıdır ancak çok iyi bir noktadayız." değerlendirmesinde bulundu.

Brunner, düzensiz göçteki düşüş ve reformların uygulanmaya başlamasıyla birlikte schengen bölgesindeki iç sınır kontrollerinin kademeli olarak kaldırılması gerektiğini savundu.

Almanya'nın uyguladığı sınır kontrollerine anlayış gösterdiklerini belirten Brunner, "schengen işlemeli. Reformlar uygulandıktan ve rakamlar düştükten sonra sınır kontrollerinden adım adım uzaklaşmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

İsviçre'de yakında oylanacak ve ülkenin nüfusunu 10 milyonla sınırlandırmayı amaçlayan girişime ilişkin soruyu da yanıtlayan Brunner, İsviçre ile AB arasındaki işbirliğinin güçlü olduğunu belirterek referandum sonucuna ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Ukraynalılara geçici koruma statüsü görüşülecek

Brunner, Ukraynalılara sağlanan geçici koruma statüsünün geleceğinin de toplantıda ele alınacağını söyledi.

Koruma statüsünün kapsamına ilişkin çeşitli önerilerin masada bulunduğunu kaydeden Brunner, askerlik çağındaki erkeklerin geçici koruma kapsamı dışında bırakılması veya belirli bölgelerin kapsamdan çıkarılması gibi seçeneklerin tartışıldığını belirtti.

Brunner, özellikle Polonya, Çekya, Almanya, Avusturya ve Baltık ülkeleri gibi Ukraynalı sığınmacılardan en fazla etkilenen üye ülkelerin görüşlerinin dikkate alınacağını ifade ederek, toplantının ardından Komisyonun konuya ilişkin bir öneri sunmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.