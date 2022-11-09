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AB Komisyonu üyelerin yenilenebilir enerji projelerini hızlandırmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yenilenebilir enerji projelerinin izin süreçlerini hızlandırmaları için üye ülkelere çağrı yaptı.

Ömer Tuğrul Çam   | 09.11.2022
AB Komisyonu üyelerin yenilenebilir enerji projelerini hızlandırmasını istiyor

Brüksel

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda milletvekillerine yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Rusya'nın AB'ye doğal gaz ihracatını yüzde 80 azalttığını, kalan yüzde 20'lik kısmı da kesme riski bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) teminine ağırlık verdiklerini ancak gelecek yıl yeterli miktarda LNG alamayabileceklerini aktaran von der Leyen, böyle bir durumda Avrupa'da 2023 yazı sonunda gelecek kış için depolanacak 30 milyar metreküp LNG eksiği olma riski bulunduğunu vurguladı.

Von der Leyen, bu nedenle yenilenebilir enerjiye dikkati çekerek "Şu anda yol ayrımındayız. Ya yaşadığımız krizlerden ders almayacağız ve fosil yakıt kolaylığının getirdiği ataletin tuzağına düşeceğiz ya da temiz enerjiye geçiş için bu krizi kullanacağız." dedi.

Bunun sadece çevre açısından değil, güvenlik ve bağımlılıktan kurtulmak için de önemli olduğunun altını çizen von der Leyen, şunları söyledi:

"Hızlanmaya hazırız. Yıl sonunda AB tarihinde yenilenebilir enerjideki en büyük büyümeyi elde etmiş olacağız. Bu da pazara 50 gigawatt ilave edilmesi, yani geçen yıl eklediğimiz miktarın iki katı demek. Daha da hızlanabiliriz. İzin bekleyen sayısız yenilenebilir enerji projesi bulunuyor. Bunların bazıları haftalar veya aylar içinde ucuz enerji üretmeye başlayabilir."

Von der Leyen, güneş panelleri veya rüzgar parkları gibi projelerin AB ülkelerindeki uzun izin süreçleri nedeniyle beklediğini, yaşanan sıra dışı durum nedeniyle zaman kaybetme lüksleri bulunmadığını ifade etti.

Von der Leyen, bu nedenle izin süreçlerini hızlandırmak için sınırlı süreli yeni bir yönetmelik teklifi hazırladıklarını belirterek, bu sayede gelecek yıl 14 milyar metreküp doğal gaza eş değer enerji üretebileceklerini, bunun de 30 milyar metreküplük LNG eksiğinin yarısını karşılayacağını söyledi.

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