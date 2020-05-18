Euro
7.42
Dolar
6.86
BIST 100
101,710.70
Altın
1,761.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Komisyonu Sözcüsü: Kırım Tatarları zulüm altında yaşıyor

AB Komisyonu Sözcüsü Stano, Kırım Tatar Sürgünü'nün 76. yıl dönümüne ilişkin, "Maalesef Kırım Tatarları bugün de tehdit ve zulüm altında yaşamaktadır." dedi.

Yusuf Hatip   | 18.05.2020
AB Komisyonu Sözcüsü: Kırım Tatarları zulüm altında yaşıyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın açıklamasında bir soruya verdiği yanıtta, Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümünü "çok üzücü" olarak nitelendirdi.

Kırım Tatar sürgününün tarihte "trajik" bir sayfa olduğunu belirten Stano, "Maalesef Kırım Tatarları bugün de tehdit ve zulüm altında yaşamaktadır. Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı ilhakından bu yana, bölge halkının hakları ciddi biçimde ihlal edilmektedir. Bölgesel ve uluslararası insan hakları gözlem mekanizmalarının ve sivil toplum kuruluşlarının Kırım ve Sivastopol’a erişiminin engellenmemesi son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Bundan 76 yıl önce, Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in kararıyla Kırım Tatarları, 18 Mayıs'ta vatanlarından gece yarısı toplanarak tren vagonlarında Orta Asya'ya sürgün edilmişti.

Sürgüne gönderilen yaklaşık 250 bin Kırım Tatarının yarısına yakını yollarda hastalıktan, açlıktan, zor şartlardan dolayı hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'da Batı yanlılarının yönetimi ele geçirmesiyle, Rusya Kırım'ı 2014'te yasa dışı olarak ilhak etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İskoçya'da Celtic şampiyon ilan edildi
Portekiz'de kademeli normalleşmede ikinci aşama başladı
İngiltere'de Kovid-19 belirtileri arasına tat ve koku alma kaybı da eklendi
Bolu'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bini geçti

Benzer haberler

AB Komisyonu Sözcüsü: Kırım Tatarları zulüm altında yaşıyor

AB Komisyonu Sözcüsü: Kırım Tatarları zulüm altında yaşıyor

Avrupa'nın en genci Türkiye

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 281 bini geçti

İran, Esed'in gitmesi üzerine Rusya'yla anlaştıkları iddiasını yalanladı

İran, Esed'in gitmesi üzerine Rusya'yla anlaştıkları iddiasını yalanladı
Fransa İçişleri Bakanı Castaner'den İspanya ve İtalya'ya 'Kovid-19' tepkisi

Fransa İçişleri Bakanı Castaner'den İspanya ve İtalya'ya 'Kovid-19' tepkisi
Türkiye ve Rusya karşılıklı nakliyede süre sınırlamasının kaldırılmasında anlaştı

Türkiye ve Rusya karşılıklı nakliyede süre sınırlamasının kaldırılmasında anlaştı