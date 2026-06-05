AB Komisyonu, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakere yapılması teklifinden memnun

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
05 Haziran 2026•Güncelleme: 05 Haziran 2026
Hipper, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Putin'e hitaben yayımladığı mektuba ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mektubun, Rusya'ya "yasa dışı savaşını sona erdirmesi" yönünde yapılan başka bir çağrı olduğunu belirten Hipper, Zelenskiy'nin doğrudan müzakere ve ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
Hipper, Rusya'nın savaştaki hedeflerinde başarısız olduğunu savunarak, Ukrayna'ya desteğin güçlü şekilde sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ukrayna Devlet Başkanı'nın Putin'e yaptığı görüşme çağrısı
Zelenskiy, Putin'e hitaben sosyal medya hesabından yayımladığı açık mektupta iki liderin bir araya gelmeleri ve savaşı aralarında sona erdirmeleri gerektiğini belirtmişti.
Savaşın sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bunu dürüstçe, onurlu bir şekilde yapmalıyız ve yeni bir savaşın çıkmayacağını garanti etmeliyiz. ABD'nin tüm dikkatini İran meselesine ayırdığını görüyoruz ve dikkatlerinin Avrupa'daki savaşa yönelmesini beklemek yanlış." değerlendirmesinde bulunmuştu.