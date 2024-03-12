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Dünya

AB Komisyonu, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerinin başlamasını tavsiye etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, aday ülkelerden Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldığını duyurdu.

Selen Valente Rasquinho  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
AB Komisyonu, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerinin başlamasını tavsiye etti

Br

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, Komisyon'un, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerinin başlatılmasını tavsiye etme kararı aldığını bildirdi.

Von der Leyen, son dönemde AB'nin Batı Balkanlar'a yönelik politikasında değişikliğe gittiğini ifade ederek, "Batı Balkanlar'ın bize yaklaşmasını beklemenin yeterli olmadığını anladık. Kapının açık olduğunu söylemek yeterli değildir. Biz de sorumluluk almalı ve AB'ye giden yolda mümkün olan her şekilde destek vermeliyiz." diye konuştu.

Bosna Hersek'in kaydettiği ilerlemeye değinen von der Leyen, aday statüsü verildiğinden bu yana Bosna Hersek'in etkileyici adımlar attığını vurguladı.

Von der Leyen, Bosna Hersek'in AB'nin dış politikasına tümüyle uyum gösterirken içeride de önemli alanlarda reformları hayata geçirdiğini belirtti.

AB'ye üyelik için çok daha fazla ilerleme gerektiğinin altını çizerek, "Ancak ülke, üyelik kriterlerini karşılayabileceğini, vatandaşları da ailemizin parçası olmak istediklerini gösteriyor. Bu nedenle AB Konseyi'ne Bosna Hersek'le katılım müzakerelerini başlatma tavsiyesinde bulunmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.

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