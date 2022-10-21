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Dünya

AB Komisyonu Başkanı'ndan Çin'le ilişkilerde ekonomik bağımlılıktan kurtulma vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya örneğinden "ders aldıklarını" belirterek Çin ile ilişkilerde ham madde ve teknoloji gibi konularda ekonomik bağımlılıktan kurtulmak istediklerini söyledi.

Selen Temizer, Ata Ufuk Şeker, Ömer Tuğrul Çam   | 21.10.2022
AB Komisyonu Başkanı'ndan Çin'le ilişkilerde ekonomik bağımlılıktan kurtulma vurgusu Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Von der Leyen, Brüksel'de Birlik üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren iki günlük toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Çin ile ilişkiler konusunun etraflıca tartışıldığını belirten von der Leyen, bu ülkeyle gerilimin arttığına tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Von der Leyen ülkeyi yöneten Komünist Partinin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresinde Devlet Başkanı Şi Cinping'in "iddialı rotasını" devam ettirme yönünde mesajlar verdiğini, Çin'in küresel etkisini ve Doğu Asya'da egemenlik kurma misyonunu sürdüreceğinin açık şekilde görüldüğünü ifade etti.

"Bu çerçevede Çin ile ilişkimiz hakkında çok iyi stratejik görüşme gerçekleştirdik. Açıkçası bağımlılıklar söz konusu olduğunda çok tedbirli olmalıyız. Dersimizi aldık." diyen von der Leyen ham madde ve teknolojide bağımlılıktan kurtulmak istediklerinin altını çizdi.

Ukrayna'ya ayda 1,5 milyar avro destek verme hazırlığı

AB Komisyonu Başkanı, Ukrayna'ya mali destek sağlamanın önemini işaret ederek daha önce bu ülkeye yıl sonuna kadar toplam 9 milyar avroluk makro finansal desteği taksitler halinde vermeyi kabul ettiklerini anımsattı.

AB ve üye ülkelerin bu yıl başından beri Ukrayna'ya toplam 19 milyar avro destek verdiğini ifade eden von der Leyen, liderlerin Ukrayna'ya gelecek yıl sağlanacak desteğe odaklandıklarını anlattı.

Von der Leyen "Ukrayna'nın öngörülebilir ve istikrarlı gelir akışına sahip olması çok önemli." diye konuştu.

Ukrayna'nın sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için aylık 3-4 milyar avroya ihtiyacı olduğunu duyurduğunu işaret eden von der Leyen, bunun AB, ABD ve çeşitli finans kuruluşları tarafından finanse edilmesi gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, toplantıda, Ukrayna'ya aylık 1,5 milyar avroluk kaynağın AB tarafından finanse edilmesinin ele alındığını aktardı.

Bunun gelecek yıl Ukrayna'ya toplam 18 milyar avro destek anlamına geldiğini dile getiren von der Leyen, böylece Ukrayna'nın istikrarlı ve öngörülebilir gelir akışına kavuşabileceğini kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı​​​​​​​, bu konuda çalışma yapacaklarına dikkati çekerek "Maliye bakanlarını uygun mekanizmayı geliştirmekle görevlendirdik." diye konuştu.

Ukrayna'nın yeniden inşası için küresel ortaklarla çalışma mesajı

Ukrayna'nın yeniden inşası konusuna da değinen von der Leyen "Bu büyük bir görev." ifadesini kullandı.

Bu misyonun AB tarafından tek başına üstlenilmeyeceğini vurgulayan von der Leyen, küresel ortaklarla çalışacaklarını ifade etti.

Zirvenin karar bildirisinde de Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda "AB Konseyi, AB ve uluslararası yasalara uygun şekilde dondurulmuş varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılması konusunda AB Komisyonunu seçenekler sunmaya davet eder." ifadesi yer aldı.

AB yaptırımları ve üçüncü ülkeler

Von der Leyen, bir Yunan gazetecinin üçüncü ülkelerin Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarının "etrafından dolanması" konusundaki görüşlerini sorması üzerine, bu konuda endişeli olduklarını söyledi.

Bu nedenle AB'nin son yaptırım paketinde AB mallarını üçüncü ülkeler üzerinden Rusya'ya gönderenlerin yaptırımlara dahil edilebilmesine imkan verdiklerini kaydeden von der Leyen, bu konuda hoşgörü gösterme niyetinde olmadıklarını belirtti.

Von der Leyen, yaptırımların takibi konusunda temsilci atayacaklarını, bu temsilciyi gözlemlerini iletmek üzere üçüncü ülkelere gönderebileceklerini aktardı.

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