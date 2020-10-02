Euro
9.13
Dolar
7.76
BIST 100
1,143.51
Altın
1,903.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den 'Türkiye ile yapıcı diyalog' mesajı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Türkiye ile yapıcı diyalog istediklerini, buna karşılık tüm seçeneklerin masada olduğunu ancak kullanmak istemediklerini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 02.10.2020
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den 'Türkiye ile yapıcı diyalog' mesajı

Brüksel

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile yapıcı diyalog istediklerini, buna karşılık tüm seçeneklerin masada olduğunu ancak kullanmak istemediklerini söyledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise Belarus'a yaptırım uygulanması için karar aldıklarını, 40 kişilik listede Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bulunmadığını belirtti.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 2 bini geçti
'Fransa Kovid-19 nedeniyle 'maksimum alarm' seviyesine geçebilir'
Tunus'ta hemşireler Kovid-19 nedeniyle kötüleşen hastane koşullarını protesto etti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere, Türkiye ve Polonya'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

Benzer haberler

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den 'Türkiye ile yapıcı diyalog' mesajı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den 'Türkiye ile yapıcı diyalog' mesajı

'AB'nin Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmesinde büyük çıkarı bulunmaktadır'

AB Liderler Zirvesi başladı

AB Liderler Zirvesi'nde Doğu Akdeniz konulu konferans da gündemde olacak

AB Liderler Zirvesi'nde Doğu Akdeniz konulu konferans da gündemde olacak

AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı yaptı

AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı yaptı
AB Liderler Zirvesinde ağırlıklı gündem Doğu Akdeniz ve Belarus olacak

AB Liderler Zirvesinde ağırlıklı gündem Doğu Akdeniz ve Belarus olacak