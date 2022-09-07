AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceğiz
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini söyledi.
Brüksel
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor." dedi.
"Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz." diyen Ursula von der Leyen: "Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan uygulanmasını teklif edeceğiz." ifadesini kullandı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini söyledi.
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