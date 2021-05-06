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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dünya, Koronavirüs

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasını tartışmaya hazırız

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasını tartışabileceklerini söyledi.

Barış Seçkin   | 06.05.2021
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasını tartışmaya hazırız Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Roma

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Floransa'da 10 yıldır Avrupa Günü dolayısıyla European University Institue tarafından mayıs ayında düzenlenen "Birliğin Durumu" konferanslar serisinin ilk oturumuna video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

AB Komisyonu Başkanı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınının başında yapılan, Avrupa'nın buna yanıt vermekte "ağır kaldığı ve hantal olduğu" eleştirilerini hatırlatarak "Bugün şunu söylemek için buradayım: Avrupa bu iddiaların yanlış olduğunu kanıtladı. Avrupa, demokrasiler birliğinin kriz zamanlarında işe yarayabileceğini ortaya koydu. Hem kendi vatandaşları için hem de dünyanın geri kalanı için." dedi.

Von der Leyen, temmuz ayına kadar Avrupa'da yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaşacaklarına da emin olduğunu kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı, Avrupa'dan yapılan aşı ihracatının "Kovid-19 aşıları küresel erişim programı (COVAX)" dahil 90 ülkeye gittiğini, İngiltere'nin Avrupa'dan bugüne kadar 28 milyon doz aldığı bilgisini verdi.

Avrupa'da üretilen 200 milyondan fazla doz aşının dünyanın diğer ülkelerine gönderildiği aktaran Von der Leyen, "AB, krizi etkili ve pragmatik bir şekilde ele alan her türlü öneriyi tartışmaya hazır. Bu nedenle ABD'nin Kovid-19 aşıları için fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesi teklifinin bu hedefe (üretim kapasitesinin artırılması) ulaşmaya nasıl yardımcı olabileceğini tartışmaya hazırız. Fakat kısa vadede, aşı üreten tüm ülkeleri ihracata izin vermeye ve tedarik zincirlerini bozan önlemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, 5 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirmişti.

Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.



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