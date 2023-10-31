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Dünya

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Karadağ'ın AB üyelik yolunu değerlendirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ'ın AB'ye katılım sürecine ilişkin bir takvim olmadığını ancak reformların uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.

Ahmet Nurduhan  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Karadağ'ın AB üyelik yolunu değerlendirdi

Sarajevo

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Batı Balkanlar ziyareti kapsamında, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile başkent Podgoritsa'da bir araya geldi.

Milatovic ve Von der Leyen, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, "Karadağ'ın daha gidecek yolu var, biraz zorlanması gerekiyor ama siyasi tarafta da güçlü bir şekilde varlığını görüyorum. Karadağ'ın AB'ye katılım sürecine ilişkin bir takvim yok ama reformların uygulanması önemli." dedi.

"Karadağ'ın doğru yolda ilerleyebileceğine inanıyorum"

Liderini seçme ve kurumlarını oluşturma tercihini Karadağ'ın ancak kendisinin yapabileceğine işaret eden von der Leyen, "Karadağ'ın doğru yolda ilerleyebileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Von der Leyen, Karadağ'ın AB üyeliği yolunda önemli adımlar atan bir ülke olduğunu belirterek "Bu pozisyonu korumaya kararlı olduğunuzu gördüğüme sevindim. Şimdi verilen görevlere odaklanmalısınız. Bu süreci hep birlikte tamamlamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic de "Karadağ'ın ortak değerler açısından sağlam temellere dayanan AB üyeliği rüyasını gerçekleştirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü" ifade ederek bugüne kadar atılan adımlarla bu durumu kanıtladıklarını kaydetti.

Ülkesinde bugün kurulan yeni hükümete işaret eden Milatovic, hükümetin Karadağ'ın AB üyeliği perspektifinin önemini bildiğine inandığını söyledi.

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