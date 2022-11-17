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Dünya

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Selen Temizer   | 17.11.2022
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda von der Leyen, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin anlaşma için kutluyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, bu girişimin "AB Dayanışma Yolları" ile birlikte Rusya'nın sürdürdüğü savaşa rağmen küresel gıda kıtlığının önlenmesine ve gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı olduğunu belirtti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de söz konusu girişimle Ukrayna'dan 10 milyon tondan fazla tahıl ihraç edildiğini, anlaşmanın yenilenmesinin tahıl ve gübrelere şiddetle ihtiyaç duyan dünya için iyi bir haber olduğunu kaydetti.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı. Anlaşmanın süresi 19 Kasım'da sona erecekti.

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