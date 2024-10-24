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Dünya

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Bosna Hersek'te sel felaketi yaşanan bölgeyi ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'te 4 Ekim'de sel felaketinin meydana geldiği ve 27 kişinin hayatını kaybettiği bölgeyi ziyaret etti.

İsmail Özdemir  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Bosna Hersek'te sel felaketi yaşanan bölgeyi ziyaret etti Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in sel felaketinin yaşandığı yerleşim yerlerinden Donja Jablanica bölgesini ziyaretine Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Borjana Kristo ve Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Komutanı Tümgeneral Laszlo Sticz de eşlik etti.

Burada yerel yetkililerle görüşen ve çalışmalara ilişkin bilgi alan von der Leyen, yaptığı açıklamada, AB'nin sel bölgesi için Bosna Hersek'e yardım yapacağını söyledi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır dileyen von der Leyen, şunları ifade etti:

"Sel felaketinin gece yarısı başladığını ve insanların bölgeden ayrılma şansı bulamadığını öğrendim. Size AB'nin yanınızda olduğunu söylemek istiyorum. Avrupa sizinle birlikte. Buraya kısa süreliğine değil uzun vadeli olarak yardım etmek için geldik. Öncelikle bu felaketin ardından yeniden inşa çalışmalarına ve toparlanmanıza yardımcı olacağız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Siz bizim dostumuz ve ortağımızsınız, AB üyeliği için aday bir ülkesiniz."

Sel felaketinin yaşandığı Jablanica ve Konjic bölgesinde enkaz kaldırma ve yeniden imar çalışmaları sürüyor.

Ülkede 4 Ekim'de meydana gelen, 27 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi 5 kenti etkilemişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da selin yaşandığı bölgelere ulaşan ilk ekiplerden olmuştu.

Türkiye'den gönderilen yaşam malzemelerinin de olduğu konteynerleri taşıyan 31 tır, afet bölgesine ulaşmıştı. Türkiye ayrıca bölgede evini kaybeden aileler için geçici olarak ikamet edebilecekleri konteynerler göndermişti.

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