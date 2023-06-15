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Dünya

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vestager, yapay zekanın "ayrımcılık" riskine karşı uyarıda bulundu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, yapay zekanın insanlara karşı "ayrımcılık" yapma riskine karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

Can Efesoy  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vestager, yapay zekanın "ayrımcılık" riskine karşı uyarıda bulundu

Ankara

BBC'ye konuşan Vestager, "yapay zekanın insanlığın yok oluşuna yol açabileceği" yönündeki iddialara verdiği yanıtta, bu ihtimalin düşük olduğunu dile getirdi.

Vestager, yapay zekanın insanların yaşam koşullarını etkileyebilecek şekilde ayrımcılık yapma riskine karşı tedbir alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Bir banka konut kredisi verirken veya bir belediye sosyal hizmet sağlarken yapay zeka kullanıyorsa, cinsiyetiniz, ten renginiz veya posta kodunuz yüzünden ayrımcılığa uğramadığınızdan emin olmak istersiniz." dedi.

Yapay zeka düzenlemesinin "küresel mesele" olması yönünde öneride bulunan Vestager, "benzer düşünen" ülkeler arasında uzlaşı sağlandıktan sonra Çin gibi ülkelerin sürece dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Vestager, yapay zekaya ilişkin düzenlemelerin bir an önce yapılması, yapay zeka teknolojisine ve söz konusu düzenlemelere ilişkin "pragmatik" olunması gerekliliğinin altını çizdi.

AB yapay zeka yasası

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri dün yapay zekaya yönelik ilk kuralları içeren yasa tasarısını 28 "Hayır" oyuna karşı 499 "Evet" oyuyla kabul etmişti.

Yasa tasarına göre, yapay zeka sistemlerinin insanlar tarafından denetlenmesi, ayrım yapmaması, güvenli, şeffaf ve çevre dostu olması gerekecek.

Tasarı, biyometrik yüz tanıma sistemlerinin kullanımını ve sosyal medyadan veya güvenlik kamerası görüntülerinden kullanıcı verilerinin toplanmasını kısıtlamayı amaçlıyor.

Yasanın 2025'ten önce yürürlüğe girmesi beklenmiyor.

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