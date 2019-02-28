AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, "Mısırla diyaloğumuz olsa da her şeyini desteklemiyoruz." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.