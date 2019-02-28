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Dünya

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Katainen: Mısırla diyaloğumuz olsa da her şeyini desteklemiyoruz

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, "Mısırla diyaloğumuz olsa da her şeyini desteklemiyoruz." dedi.

Murat Birinci  | 28.02.2019
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Katainen: Mısırla diyaloğumuz olsa da her şeyini desteklemiyoruz

İstanbul

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, "Mısırla diyaloğumuz olsa da her şeyini desteklemiyoruz." dedi.

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