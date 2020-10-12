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Dünya

AB, kimyasal silah kullanımı nedeniyle uygulanan yaptırım rejimini uzattı

Avrupa Birliği, kimyasal silah geliştiren veya kullanan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasına imkan tanıyan kısıtlayıcı tedbir rejiminin bir yıl uzatılmasına karar verdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 12.10.2020
AB, kimyasal silah kullanımı nedeniyle uygulanan yaptırım rejimini uzattı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamaya göre, kimyasal silahların kullanımının uluslararası tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 2018'de yürürlüğe giren uygulama, 16 Ekim 2021'e kadar uzatılmış oldu.

AB'nin bu uygulamasıyla bugüne kadar Suriye rejiminden 5 kişi, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal'e yapılan kimyasal saldırı nedeniyle 4 kişi ve Suriye rejiminin bir araştırma merkezi yaptırım listesine alındı. Yaptırımlar seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

Kimyasal silah kullanımı nedeniyle uygulanan yaptırım rejimini uzattığını açıklayan AB'nin dışişleri bakanları, Lüksemburg'daki Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Noviçok grubu bir kimyasal maddeyle Rusya'da zehirlenmesi nedeniyle bu ülkeye yaptırım uygulanmasını görüşüyor.


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