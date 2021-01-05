Euro
9.06
Dolar
7.38
BIST 100
1,494.56
Altın
1,947.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB: Katar ile Suudi Arabistan'ın sınırlarını karşılıklı açma kararı memnuniyet verici

Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri arasındaki normalleşme süreci ve Suudi Arabistan ile Katar'ın sınırlarını karşılıklı olarak açmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 05.01.2021
AB: Katar ile Suudi Arabistan'ın sınırlarını karşılıklı açma kararı memnuniyet verici

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Katar ile Suudi Arabistan'ın kara deniz ve hava sınırlarını karşılıklı açma kararını "memnuniyet verici ve olumlu haber" olarak değerlendirdi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin 3,5 yıldır süren anlaşmazlığının KİK içindeki birliği baltaladığını belirten Stano, bu durumun Körfez dışına da yansımaları olduğunu söyledi.

Stano, sorunun Körfez ülkelerinin kendi aralarındaki diyalogla çözümünü her zaman desteklediklerini belirterek KİK Zirvesi öncesinde sınırların açılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını, AB olarak KİK ile ortaklığı daha da güçlendirmeye hazır olduklarını aktardı.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı artmaya devam ediyor
İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı 100'ün altına düştü
Kovid-19'un ikinci dalgasında Avro Bölgesi'nde şirket kredileri ve para arzı arttı
Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü İran'da da tespit edildi
Belçika'da Kovid-19'a karşı geniş çaplı aşılama başladı

Benzer haberler

AB: Katar ile Suudi Arabistan'ın sınırlarını karşılıklı açma kararı memnuniyet verici

AB: Katar ile Suudi Arabistan'ın sınırlarını karşılıklı açma kararı memnuniyet verici

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden Katar Emiri'ne sıcak karşılama

Pakistan, Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların açılmasını memnuniyetle karşıladı

Körfez'deki Katar'a yönelik abluka 3,5 yıl sonra bitiyor

Körfez'deki Katar'a yönelik abluka 3,5 yıl sonra bitiyor
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el-Mişri: Katar ve Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizi tebrik ediyoruz

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el-Mişri: Katar ve Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizi tebrik ediyoruz
ABD, Suudi Arabistan-Katar sınırlarının açılmasını memnuniyetle karşıladı

ABD, Suudi Arabistan-Katar sınırlarının açılmasını memnuniyetle karşıladı