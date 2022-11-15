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Dünya

AB, İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinli kız çocuğu için soruşturma çağrısı yaptı

AB Filistin Temsilciliği, İsrail ordusunun “orantısız güç kullandığını” ve bu yıl Batı Şeria’da 32 çocuğu öldürdüğünü açıkladı.

Mücahit Aydemir   | 15.11.2022
AB, İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinli kız çocuğu için soruşturma çağrısı yaptı Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Kudüs

Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilciliği, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kız çocuğunu öldürmesi üzerine, İsrail makamlarına “çocuk haklarını koruma” çağrısında bulundu.

AB Filistin Temsilciliği, yaptığı yazılı açıklamada, öldürülen 16 yaşındaki Filistinli Felle el-Musaleme'nin ailesine taziyelerini iletti.

Açıklamada, Musaleme'nin, “İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu trajik bir şekilde öldürüldüğü” kaydedildi.

Açıklamada, “2022'de Batı Şeria'da şimdiye kadar 32 çocuk, çoğu vakada orantısız ölümcül güç kullanımı gibi görünen nedenlerle, İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.” değerlendirmesi yer aldı.

Filistinli kız çocuğunun öldürülmesine ilişkin soruşturma açılması için çağrı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İsrail, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin bir tarafı olarak, çocukların korunmasını, önem verilmesini, onurunu ve yaşam hakkını güvence altına almak da dahil olmak üzere çocukların haklarını sağlamalıdır. Bu olay süratle soruşturulmalı ve hesap verilebilirlik sağlanmalıdır.”

Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Beytunya beldesine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş nedeniyle Musaleme'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.​​​​​​​

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