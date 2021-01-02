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Dünya

AB İsrail askerlerinin Filistinli Ebu Aram'a yakından ateş açmasının soruşturulmasını istedi

Avrupa Birliği (AB), İsrail askerlerinin 24 yaşındaki Filistinli genç Harun Ebu Aram'a yakın mesafeden ateş açmasının acilen soruşturulması çağrısında bulundu.

Raşa Evrensel,Safiye Karabacak   | 02.01.2021
AB İsrail askerlerinin Filistinli Ebu Aram'a yakından ateş açmasının soruşturulmasını istedi

İstanbul

Avrupa Birliği (AB) Filistinliler Delegasyonu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yapılan açıklamada, "İsrail güçleri cuma günü geçen Kasım ayında uluslararası hukuka aykırı olarak yıktıkları evini yeniden inşa eden Ebu Aram'a ateş açtı." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli gencin sahibi olduğu evi savunmak istediği vurgulanan açıklamada, İsrail güçlerinin aşırı ve orantısız güç kullandıklarına işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in bu tehlikeli olayı derhal ve kapsamlı bir şekilde soruşturması ve faillerini adalet önüne çıkarması istendi.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Ebu Aram'ın, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu boynundan ağır yaralandığı belirtilmişti.

Bakanlıktan daha sonra yapılan açıklamada, Ebu Aram'ın boynundan aşağısının felç olduğu ifade edilmişti.

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