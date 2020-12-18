Euro
9.43
Dolar
7.70
BIST 100
1,404.35
Altın
1,880.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB İngiltere'yi Brexit müzakerelerini saatler içinde tamamlamaya çağırdı

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşmanın yıl başında yürürlüğe girebilmesi için müzakerelerin birkaç saat içinde tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 18.12.2020
AB İngiltere'yi Brexit müzakerelerini saatler içinde tamamlamaya çağırdı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşmanın yıl başında yürürlüğe girebilmesi için müzakerelerin birkaç saat içinde tamamlanması gerektiğini bildirdi.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda İngiltere ile devam eden görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barnier, AB ve İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerinin bu aşamasında en zor başlıkların ele alındığını belirterek, her sonuca hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çekti.

AB ve İngiltere arasında bir anlaşma ihtimali olduğuna işaret eden Barnier, bunun için özellikle karşılıklı ticaretin adil ve eşit şartlar altında gerçekleştirilmesi ve balıkçılık konularında uzlaşmazlıkların giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Barnier, "Karar anı geldi. Çok az zaman var. Bu anlaşmanın 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesini istiyorsanız müzakereleri tamamlamak için sadece birkaç saat kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

AB ile İngiltere, daha önce belirlenen son süre dolmasına rağmen karşılıklı olarak heyetlerine müzakereleri sürdürme talimatı vermişti.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi övgü
'Sanki beynimi tornavidayla oydular, nefes alamadım'
Kovid-19'u yenen UMKE ve Çağrı Merkezi çalışanları uyardı: Ölüm korkusu yaşamak istemiyorsanız uyarıları dikkate alın
Salgınla mücadelede "toplumsal bağışıklığı" sağlamanın yolu Kovid-19 aşısı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 75 milyon 283 bini geçti

Benzer haberler

AB İngiltere'yi Brexit müzakerelerini saatler içinde tamamlamaya çağırdı

AB İngiltere'yi Brexit müzakerelerini saatler içinde tamamlamaya çağırdı

AB seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi

Avrupa Parlamentosu, Brexit anlaşması için İngiltere'ye 3 gün mühlet verdi

AB'den Google'ın Fitbit'i satın almasına onay

AB'den Google'ın Fitbit'i satın almasına onay
AB Konseyi, 2021-2027 bütçesini onayladı

AB Konseyi, 2021-2027 bütçesini onayladı
AB, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları uzattı

AB, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları uzattı