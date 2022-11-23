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Dünya

AB içişleri bakanları yasa dışı göçteki artışla ilgili olağanüstü toplanacak

Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanları, 25 Kasım'da Orta Akdeniz ve Batı Balkanlar güzergahlarından AB'ye yasa dışı göçteki artışla ilgili olağanüstü toplanacak.

Selen Temizer   | 23.11.2022
AB içişleri bakanları yasa dışı göçteki artışla ilgili olağanüstü toplanacak

Brüksel

Üst düzey bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Komisyon, toplantıda içişlerinden sorumlu üye Ylva Johansson'un önceki gün açıkladığı Orta Akdeniz rotasıyla ilgili eylem planını AB içişleri bakanlarına sunacak.

Toplantıda AB üyesi olmayıp Şengen bölgesine dahil olan ülkeler de bulunacak.

Acil durumu ele almanın yanı sıra gelecek ay rutin olarak düzenlenecek iç işleri ve adalet bakanları toplantısına hazırlık niteliği de taşıyacak toplantıdan, herhangi bir karar çıkması beklenmiyor.

Ukrayna'dan olası yeni göç de görüşülecek

Toplantıda Ukrayna'daki 10 milyon kadar insanı etkileyen zorlu kış koşulları da göz önüne alındığında, bu ülkeden AB'ye muhtemel göç konusu da masaya yatırılacak.

Sene başından bu yana 90 binin üzerinde göçmen, Orta Akdeniz rotası üzerinden AB'ye girmeye çalıştı. Bu, bir sene öncesine kıyasla yüzde 50'nin üzerinde artışa tekabül ediyor.

Ağırlıklı olarak Mısır, Tunus ve Bangladeş kökenli olan göçmenler, Libya ve Tunus üzerinden Akdeniz'e ulaşıyor.

Batı Balkanlar rotasında da geçen seneye kıyasla yüzde 159'luk artış görülürken 12 bin 450'ye yakın yasa dışı geçiş girişimiyle karşılaşıldı.

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