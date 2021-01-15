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Dünya

AB, Esed rejiminin yeni dışişleri bakanını yaptırım listesine ekledi

AB, Esed rejiminin dışişleri bakanı olarak atadığı Mikdad'ı yaptırım listesine aldı. Böylece AB'nin yaptırım listesindeki Esed rejimi yetkilisi ve rejime finansman sağlayan iş insanı sayısı 289'a yükseldi.

Ömer Tuğrul Çam   | 15.01.2021
AB, Esed rejiminin yeni dışişleri bakanını yaptırım listesine ekledi

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin dışişleri bakanı olarak atadığı Faysal Mikdadyaptırım listesine aldı.

Mikdad'ın eklenmesiyle AB'nin yaptırım listesindeki Esed rejimi yetkilisi ve rejime finansman sağlayan iş insanı sayısı 289'a yükseldi. Listede ayrıca 70 kurum ve şirket bulunuyor.

Esed rejimine 2011'den beri uygulanan yaptırımlar, seyahat yasağı ve AB'deki varlıkların dondurulmasını içeriyor. AB, Esed rejimine ayrıca petrol ithalatı yaptırımının yanı sıra yatırım kısıtlamaları, Suriye Merkez Bankasının AB'deki varlıklarının dondurulması, bazı ekipmanların satışına yönelik sınırlamalar gibi uygulamalar getirmişti.

Daha önce rejimin dışişleri bakan yardımcısı olan Mikdad, Velid Muallim'in 16 Kasım 2020'de ölmesinden sonra dışişleri bakanı olarak görevlendirilmişti.

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