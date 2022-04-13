Dolar
14.59
Euro
15.82
Altın
1,978.84
ETH/USDT
3,035.00
BTC/USDT
39,903.00
BIST 100
2,475.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, el sanatları ve sanayi ürünlerini coğrafi işaretle koruyacak

Avrupa Birliği (AB), el sanatları ve endüstriyel ürünlerin daha iyi korunmasını sağlamak için bunları coğrafi işaret tesciline dahil etmeye hazırlanıyor.

Ata Ufuk Şeker   | 13.04.2022
AB, el sanatları ve sanayi ürünlerini coğrafi işaretle koruyacak

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çeşitli ürünlerin korunması için hazırladığı düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, el sanatları ve sanayi ürünleri coğrafi işaret kapsamına dahil edilecek.

Geleneksel Murano camı, Donegal el dokuması, Limoges porselen, Solingen bıçağı ve Boleslawiec seramikleri gibi çeşitli ürünler bu kapsama girecek.

Söz konusu ürünler coğrafi işaret alarak AB çapında korunacak. Böylece üreticilerin hakları daha fazla muhafaza edilecek.

Halihazırda, AB'de sadece tarım ürünleri, gıda ve içecekler coğrafi işaret kapsamına giriyordu. Bu kapsam genişletilmiş olacak.

Söz konusu düzenleme, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı
Şanghay'da karantina tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek
Türkiye'de 6 bin 635 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 500 milyonu geçti

Benzer haberler

AB, el sanatları ve sanayi ürünlerini coğrafi işaretle koruyacak

AB, el sanatları ve sanayi ürünlerini coğrafi işaretle koruyacak

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda NATO'nun açmazı

YTB'den Türkiye'nin AB ve NATO ilişkilerine yönelik sertifikalı eğitim programı

Fransa seçimleri ne diyor?

Fransa seçimleri ne diyor?
AB, Ukrayna'dan sonra Gürcistan ve Moldova'nın da üyelik süreçlerini başlattı

AB, Ukrayna'dan sonra Gürcistan ve Moldova'nın da üyelik süreçlerini başlattı
AB, 21 Rus hava yolu şirketini kara listeye aldı

AB, 21 Rus hava yolu şirketini kara listeye aldı