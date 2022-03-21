Dolar
14.83
Euro
16.37
Altın
1,923.88
ETH/USDT
2,899.10
BTC/USDT
41,152.00
BIST 100
2,173.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Şanlıurfa İl Danışma Meclis Toplantısı’nda konuşuyor CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB dışişleri ve savunma bakanları, Ukrayna ve 'Stratejik Pusula' gündemiyle toplandı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri ve savunma bakanlarının, Ukrayna'daki son gelişmeler, Rusya'ya yeni yaptırımlar ve "Stratejik Pusula"yı görüşeceğini bildirdi.

Selen Temizer   | 21.03.2022
AB dışişleri ve savunma bakanları, Ukrayna ve 'Stratejik Pusula' gündemiyle toplandı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Borrell, dışişleri ve savunma bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, toplantıda, AB'nin iki yıldır üzerinde çalıştığı "Stratejik Pusula"nın görüşüleceğini belirtti.

AB'nin savunma ve güvenlik alanlarında daha özerk davranması hedefiyle hazırlanan söz konusu strateji belgesinin, AB'nin, Ukrayna savaşına yanıtının bir parçası da olacağını anlatan Borrell, "Avrupa'nın savaş gibi zorluklarla yüzleşme kapasitesinin geleceğini yeniden düşünmenin tam zamanı." dedi.

Ukraynalı mültecilere destek sağladığı için Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile bir görüşme yapacaklarını ifade eden Borrell, ardından da Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile video konferans yöntemiyle görüşeceklerini aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'da birçok savaş suçu işlediğini savunarak, özellikle Mariupol'ün tümüyle yok olacağını söyleyen Borrell, dışişleri bakanlarının toplantısında özellikle enerji alanında olmak üzere yeni yaptırımlar konusunda görüş alışverişi yapılacağını bildirdi.

Bazı Baltık ülkelerinin petrol ambargosu uygulanmasını da istediği biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti
Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 milyonu geçti
Türkiye'de 13 bin 81 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 971 bini geçti

Benzer haberler

Zelenskiy, Almanya ve AB'ye, "Rusya'yı desteklemeyin" çağrısı yaptı

Zelenskiy, Almanya ve AB'ye, "Rusya'yı desteklemeyin" çağrısı yaptı

ECB Başkanı Christine Lagarde: Halihazırda stagflasyon işaretleri görmüyoruz

Ukrayna: Rus ordusu 15 bin asker, 97 uçak, 121 helikopter, 498 tank kaybetti

AB dışişleri ve savunma bakanları, Ukrayna ve 'Stratejik Pusula' gündemiyle toplandı

AB dışişleri ve savunma bakanları, Ukrayna ve 'Stratejik Pusula' gündemiyle toplandı
Brüksel'de zirveler haftası

Brüksel'de zirveler haftası
Ukrayna'daki savaş, enerji ve tahılda dışa bağımlı Fas ekonomisini olumsuz etkileyecek

Ukrayna'daki savaş, enerji ve tahılda dışa bağımlı Fas ekonomisini olumsuz etkileyecek