Dolar
18.53
Euro
17.86
Altın
1,654.41
ETH/USDT
1,330.40
BTC/USDT
19,432.00
BIST 100
3,204.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sultanbeyli’deki bir tencere imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
logo
Dünya

AB, bazı Rus mallarına ithalat yasağı ve petrole tavan fiyat uygulanmasını da içeren yeni yaptırım paketi teklif etti

Ata Ufuk Şeker   | 28.09.2022
AB, bazı Rus mallarına ithalat yasağı ve petrole tavan fiyat uygulanmasını da içeren yeni yaptırım paketi teklif etti

Brüksel

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, dümeni kilitlenen gemi nedeniyle askıya alındı
AYM'den Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemine ret
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

AB, bazı Rus mallarına ithalat yasağı ve petrole tavan fiyat uygulanmasını da içeren yeni yaptırım paketi teklif etti

AB, bazı Rus mallarına ithalat yasağı ve petrole tavan fiyat uygulanmasını da içeren yeni yaptırım paketi teklif etti

Rusya, Afganistan'la enerji kaynakları ve buğday sevkiyatı için anlaştıklarını açıkladı

Kremlin Kuzey Akım hatlarına Rusya'nın sabotaj yaptığı iddialarını "aptallık" olarak niteledi

Ukrayna’da Rus yanlısı sözde yönetimler Rusya'ya katılmak için başvurdu

Ukrayna’da Rus yanlısı sözde yönetimler Rusya'ya katılmak için başvurdu
ABD, vatandaşlarına Rusya'yı "derhal terk etmeleri" çağrısı yaptı

ABD, vatandaşlarına Rusya'yı "derhal terk etmeleri" çağrısı yaptı
AB üyesi 15 ülke doğal gaza tavan fiyat istiyor

AB üyesi 15 ülke doğal gaza tavan fiyat istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet