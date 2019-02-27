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Dünya

'AB bazen ikiyüzlü davranabiliyor'

AP Başkan Yardımcısı Telicka, AB'nin Mısır'da idam edilen gençlere ilişkin sessizliği hakkında, "AB'nin bazen ikiyüzlü davrandığını söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz, mükemmel değiliz." dedi.

Şerife Çetin  | 27.02.2019
'AB bazen ikiyüzlü davranabiliyor'

Brüksel

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Pavel Telicka, Avrupa Birliği'nin (AB) Mısır'da 9 gencin idamına ilişkin sessizliği hakkında, "AB'nin bazen ikiyüzlü davrandığını söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz, mükemmel değiliz." dedi.

Brüksel'deki AP binasında düzenlenen 7. İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi kapsamında Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, AP Başkan Yardımcısı Telicka ve idam cezasından beraat eden bazı kişiler basın toplantısı yaptı.

AA muhabirinin, "AB'nin geçen hafta Mısır'da 9 gencin idam edilmesinin ardından Şarm es-Şeyh'te düzenlenen zirveye üst düzey katılımını ve konuya ilişkin resmi açıklama yapmaktan kaçınarak sessiz kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konu kongre kapsamında gündeme gelecek mi?" yönündeki sorularını yanıtlayan Reynders, Mısırlı yetkililerle irtibatta olduklarını söyledi.

Reynders, Mısırlı muhataplarıyla sadece idam cezalarını değil aynı zamanda hapishane koşullarını da görüştüklerini belirterek, infazlara ilişkin sivil toplum kuruluşlarıyla da irtibatta olduklarını aktardı.

"İdam cezasının kaldırılmasını Mısırlı yetkililerle ikili görüşmelerimizde gündeme getirerek tepki veriyoruz. Hem hapishane koşullarını hem de idam cezası mahkumlarının infazlarını yakından takip ediyoruz." diyen Reynders, Birleşmiş Milletlerin (BM) de konuya müdahil olması için girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

"AB iki yüzlü davranabiliyor"

AP Başkanı Yardımcısı Telicka, Mısırlı bir bakanla görüşerek ülkedeki insan hakları ihlallerini ve hapishanelerdeki mahkumların durumunu incelemek için ziyaret düzenlemek istediğini ancak olumlu yanıt alamadığını söyledi.

"AB'nin bazen ikiyüzlü davrandığını söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz, mükemmel değiliz." ifadesini kullanan Telicka, buna rağmen idam cezası ve insan hakları konusunda AB'nin iyi durumda olduğunu savundu.

Telicka, "Biz dünya polisi de değiliz. Sorumluları cezalandırmakla yükümlü değiliz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler var. BM ile daha yakın çalışarak girişimlerimizi güçlendirebiliriz." dedi.

İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi

İlki 1991'de Strazburg'da düzenlenen İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi, çeşitli ülkelerden insan hakları savunucuları, siyasetçiler, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin üyelerinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Kongre, idam cezasının evrensel olarak kaldırılması için çalışmalar yürütüyor. 

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