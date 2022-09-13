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Dünya

AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uymaları çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmaların başlaması üzerine iki ülkeden de ateşkese uymasını istedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 13.09.2022
AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uymaları çağrısı yaptı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, sınırda ciddi çatışmalar çıktığını ve can kayıpları olduğunu belirtti.

Borrell, "Çatışmaların durması ve müzakere masasına dönülmesi gereklidir. Tüm kuvvetler bu gerginlikten önceki pozisyonlarına dönmeli, ateşkese tam olarak uyulmalıdır." ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile, kendisinin de dışişleri bakanlarıyla temasta olduğunu aktaran Borrell, AB'nin taraflar arasında arabulucu olmaya devam edeceğini vurguladı.

Borrell, AB Özel Temsilcisi Toivo Klaar'ın acilen iki ülkeyi ziyaret edeceğini, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen Brüksel diyaloğu sürecindeki gelecek adımları ve gerginliğin düşürülmesini görüşeceğini bildirdi.

Ermenistan ordusu dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunmuş, Ermeni birliklerce Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşenmişti. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar başlamıştı.

Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.

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