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Dünya

AB, Azerbaycan ile kapsamlı iş birliği ve ortaklık anlaşması yapacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Azerbaycan ile enerjinin yanı sıra daha kapsamlı yeni iş birliği ve ortaklık anlaşması müzakere edeceklerini bildirdi.

Selen Temizer   | 19.07.2022
AB, Azerbaycan ile kapsamlı iş birliği ve ortaklık anlaşması yapacak Fotoğraf: Dursun Aydemir - AA

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, AB-Azerbaycan arasındaki 18'nci İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın bitiminde ortak basın açıklaması yaptı.

Borrell, AB'nin Azerbaycan ile yeni kapsamlı iş birliği ve ortaklık anlaşması müzakere edeceğini söyledi.

Ermenistan ile diyalog sürecine değinen Borrell, geçen cumartesi iki ülke arasında Gürcistan'da yapılan toplantıyı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Borrell, AB'nin bu çabaları desteklemeye, farklılıklar arasında köprü kurmaya ve baskı yaratan diğer konularda çözüm bulmaya hazır olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da AB'nin ülkesinin en büyük ticari ortağı ve en büyük yatırımcısı olduğuna işaret ederek, Avrupa pazarlarına alternatif doğal gaz sağlamak için Avrupa'daki en büyük altyapı ve enerji projesini geliştirdiklerini dile getirdi.

Ermenistan ile ilişkilerde normalleşme dışında bir alternatif bulunmadığının altını çizen Bayramov, mayın temizleme faaliyetinin önemine dikkati çekti. Bayramov, AB'nin bu alanda yaptığı yardımlara da teşekkür etti.

AB, Azerbaycan'dan gaz tedarikini artıracak

Toplantı sonrasında AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan, AB'nin önemli bir ortağı ve Avrupa'ya doğal gaz ve petrol sağlayan, dolayısıyla AB'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme çabalarına katkıda bulunan stratejik bir enerji ortağıdır. Bu nedenle enerji, dün AB ile Azerbaycan arasında imzalanan Enerji Alanında Stratejik Ortaklık hakkında yeni Mutabakat Zaptı üzerine bina edilen görüşmelerimizde önemli bir konuydu."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün, Azerbaycan'da temaslarda bulunmuş, AB'nin Rus doğal gazına alternatif olarak Azerbaycan'dan tedariki birkaç yıl içinde iki kat artırmak istediğini duyurmuştu.

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