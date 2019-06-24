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Dünya

AB araştırmasına göre paketteki ürünlerin yüzde 9'unun içeriği farklı

AB ülkelerinde yapılan araştırma, gıda firmalarının aynı paketteki ürünlerinin yüzde 9'unun farklı içerik barındırdığını belirledi.

Ata Ufuk Şeker   | 24.06.2019
AB araştırmasına göre paketteki ürünlerin yüzde 9'unun içeriği farklı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yapılan araştırma, gıda firmalarının aynı paketteki ürünlerinin yüzde 9'unun farklı içerik barındırdığını ortaya koydu.

AB Komisyonu, farklı AB üyesi ülkelerde gıda ürünlerinde çifte standart olup olmadığını belirlemek amacıyla yaptırdığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

19 AB üyesi ülkede yaklaşık bin 400 gıda ürünündeki içeriklerin analiz edildiği araştırmaya göre, aynı marka ve ambalajlı ürünler, farklı AB üyesi ülkelerde değişik içeriklerle satılıyor.

Araştırma kapsamında karşılaştırma yapılan aynı paketteki gıda ürünlerinin yüzde 9'u, benzer pakete sahip gıda ürünlerinin ise yüzde 22'si farklı içerik barındırıyor.

Farklı ülkelerde satılan aynı marka ürünlerde et ve şeker gibi çeşitli içerikler farklı oranda yer alıyor.

Öte yandan, gıda ürünlerinde farklı içerik kullanımı konusunda AB ülkeleri arasında doğu ve batı gibi coğrafi bir ayrım bulunmuyor.

AB Komisyonu, 2017 yılında gıda ve içecek firmalarına, çeşitli ülkelerde sattıkları aynı marka ürünlerde farklı kalitede ve miktarda içerik kullanmamaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Uyarının ardından AB Komisyonu, gıda ürünlerinde içeriklerin test edilmesine yönelik ortak bir yöntem belirlemiş ve aynı marka ürünlerin aynı içeriğe sahip olmasını sağlamaya yönelik kurallar uygulamaya koymuştu.

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