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Dünya

AB, ABD ve İngiltere'den depremde yaşamını yitirenler için Türkiye'ye taziye mesajı

Türkiye'deki bazı yabancı diplomatik misyonlar, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 23.02.2020
AB, ABD ve İngiltere'den depremde yaşamını yitirenler için Türkiye'ye taziye mesajı Fotoğraf: Necat Hazar / AA

Ankara

Türkiye'deki bazı yabancı diplomatik misyonlar, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunuldu. Paylaşımda, "Türk halkı ve yetkililerinin yanındayız." mesajı yer aldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de Twitter'dan "Geçmiş olsun Van" ve "Başkale" etiketleriyle paylaştığı mesajda, "Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği ise Twitter'dan, "Türkiye-İran sınırında gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle Van'da hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileriz." mesajını yayımladı.

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