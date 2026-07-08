Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar, savaşı sona erdirmeye yönelik zaten zorlu olan müzakereleri daha karmaşık hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

AB: ABD ile İran arasındaki saldırılar müzakereleri daha karmaşık hale getiriyor Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar, savaşı sona erdirmeye yönelik zaten zorlu olan müzakereleri daha karmaşık hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefi vurmasının ardından açıklama yaptı.

Tahran'ın mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açmayı taahhüt ettiğini anımsatan Kallas, "Ancak son dönemde boğaz yakınındaki gemilere yönelik saldırıları bu taahhüdü ihlal ediyor ve enerji arzının yeniden başlamasını tehlikeye atıyor. Seyrüsefer serbestisi hiçbir şekilde engellenmemelidir." uyarısında bulundu.

Kallas, "ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar, savaşı sona erdirmeye yönelik zaten son derece zorlu olan müzakereleri daha da karmaşık hale getiriyor. İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırıları kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

AB Dışişleri Bakanları'nın Körfez ülkelerindeki mevkidaşlarıyla 13 Temmuz'da bir araya gelerek anlaşmanın uygulanmasını nasıl destekleyebileceklerini görüşeceklerini belirten Kallas, hem Hürmüz Boğazı hem de Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisinin nasıl korunabileceğini ele alacaklarını kaydetti.

Çözüm "ancak diplomasi yoluyla sağlanabilir"

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni de Brüksel'deki günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, sürdürülebilir çözümün "yalnızca diplomasi yoluyla" sağlanabileceğini vurguladı.

El Anouni, tüm tarafları ateşkes ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2817 sayılı kararına uymaya, süren diplomatik süreci tehlikeye atacak eylemlerden kaçınmaya davet etti.