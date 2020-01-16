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Dünya

AA'nın Kahire ofisine baskın Balkan medyasında geniş yankı buldu

Mısır polisinin Kahire'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisine yönelik baskını, Balkan medyasında geniş yankı buldu.

Dzihat Aliju,Lejla Bıogradlıja   | 16.01.2020
AA'nın Kahire ofisine baskın Balkan medyasında geniş yankı buldu

Üsküp

Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) Mısır polisinin Kahire'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisine yönelik baskına geniş yer ayırırken, başta Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) ve Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) olmak üzere uluslararası kuruluşlar baskına olan tepkisine haberlerinde yer verdi. 

Kuzey Makedonya merkezli Arnavutça yayın yapan "Shenja" Televizyonu internet sitesinde, baskın ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin haberleri manşetten okuyucularına ulaştırdı.

Arnavutluk'un önde gelen televizyon kanallarından "Top Channel" da haberinde, AA'nın haberlerini derleyerek baskına ilişkin okuyucularına geniş bilgilendirmede bulundu.

Kosova merkezli "Blic" gazetesi, internet sitesinden okuyucularına, Mısır güvenlik güçlerinin AA'nın Kahire bürosuna yaptıkları baskını aktardı.

Kuzey Makedonya'nın en eski gazetelerinden ve Makedonca yayın yapan "Nova Makedonija" gazetesi de "Kahire'de 'Anadolu'nun 4 muhabiri gözaltına alındı" başlığıyla duyurdu.

"Makfax" haber ajansı, "Mısır polisi 'Anadolu'nun Kahire'deki ofisine girdi ve 4 kişiyi gözaltına aldı" başlığıyla baskını aktardı.

Bosna Hersek ve Sırbistan medyası da baskına geniş yer verdi

Bosna Hersek'in önde gelen gazetelerinden "Oslobodjenje", AA'nın Kahire ofisine yapılan baskına ilişkin 4 muhabirin gözaltına alınmasına ve Türkiye'den gelen tepkilere ver verdi.

Kahire ofisine yapılan baskın, Bosna Hersek'in diğer medya kuruluşlarınca haberleştirilirken, Sırbistan'ın resmi haber ajansı "Tanjug", Mısır polisi tarafından yapılan baskına geniş yer ayırdı.

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