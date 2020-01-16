AA'nın Kahire ofisine baskın Balkan medyasında geniş yankı buldu
Mısır polisinin Kahire'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisine yönelik baskını, Balkan medyasında geniş yankı buldu.
Üsküp
Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) Mısır polisinin Kahire'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisine yönelik baskına geniş yer ayırırken, başta Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) ve Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) olmak üzere uluslararası kuruluşlar baskına olan tepkisine haberlerinde yer verdi.
- Mısır polisi AA Kahire ofisini basarak dört çalışanı gözaltına aldı
- Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını şiddetle kınadı
- Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Mısır'da AA çalışanlarının gözaltına alınmasına siyasilerden tepkiler
- Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskınına TBMM'de tepki
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil
- Gazetecileri Koruma Komitesi: AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı
- BM'den 'AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasını soruşturacağız' açıklaması
- ABD Dışişleri Bakanlığından AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın çağrısı
- AA Genel Müdür Yardımcısı Mutanoğlu: Susturmak istedikleri bütün medya kuruluşlarına hep aynı şeyi yaptılar
- Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği: Böylesine pervasız bir hareket basın özgürlüğüne zarar vermekte
- Avrupa Haber Ajansları Birliği, Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisine düzenlenen baskını kınadı
Kuzey Makedonya merkezli Arnavutça yayın yapan "Shenja" Televizyonu internet sitesinde, baskın ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin haberleri manşetten okuyucularına ulaştırdı.
Arnavutluk'un önde gelen televizyon kanallarından "Top Channel" da haberinde, AA'nın haberlerini derleyerek baskına ilişkin okuyucularına geniş bilgilendirmede bulundu.
Kosova merkezli "Blic" gazetesi, internet sitesinden okuyucularına, Mısır güvenlik güçlerinin AA'nın Kahire bürosuna yaptıkları baskını aktardı.
Kuzey Makedonya'nın en eski gazetelerinden ve Makedonca yayın yapan "Nova Makedonija" gazetesi de "Kahire'de 'Anadolu'nun 4 muhabiri gözaltına alındı" başlığıyla duyurdu.
"Makfax" haber ajansı, "Mısır polisi 'Anadolu'nun Kahire'deki ofisine girdi ve 4 kişiyi gözaltına aldı" başlığıyla baskını aktardı.
Bosna Hersek ve Sırbistan medyası da baskına geniş yer verdi
Bosna Hersek'in önde gelen gazetelerinden "Oslobodjenje", AA'nın Kahire ofisine yapılan baskına ilişkin 4 muhabirin gözaltına alınmasına ve Türkiye'den gelen tepkilere ver verdi.
Kahire ofisine yapılan baskın, Bosna Hersek'in diğer medya kuruluşlarınca haberleştirilirken, Sırbistan'ın resmi haber ajansı "Tanjug", Mısır polisi tarafından yapılan baskına geniş yer ayırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.